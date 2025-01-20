Erciyes'te sömestir bereketi
İlk hafta sonu 250 bin kişiyi ağırladı
KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin turist ağırladı.
En önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestirde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 112 kilometrelik pist uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun pistine sahip Erciyes; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz cuma günü okulların sömestir tatiline girmesiyle de hafta sonu 250 bin kişiyi ağırlayan Erciyes'te yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkardı.
Son Dakika › Genel › Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika
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