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Erciyes Kayak Merkezi'ne sezonun ilk charter seferi Çek Cumhuriyeti'nden - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'ne sezonun ilk charter seferi Çek Cumhuriyeti'nden

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezonunun açılmasının ardından Çek Cumhuriyeti'nden charter sefer ile ilk yabancı turist kafilesi Kayseri'ye geldi.

Erciyes Kayak Merkezi\'ne sezonun ilk charter seferi Çek Cumhuriyeti\'nden
27.12.2023 - 23:47,  Güncelleme: 23:54
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Erciyes Kayak Merkezi'ne sezonun ilk charter seferi Çek Cumhuriyeti'nden

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından Çek Cumhuriyeti'nden charter sefer ile yabancı turist kafilesi Kayseri'ye geldi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık. İlk Çekya uçağımız alana indi" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezonunun açılmasının ardından Çek Cumhuriyeti'nden charter sefer ile ilk yabancı turist kafilesi Kayseri'ye geldi. Erkilet Havalimanı'na inen turist kafilesi, Erciyes A.Ş. tarafından çiçeklerle karşılandı. Yabancı turistleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Erciyes yeni destinasyolardan biri. Yeni destinasyonlar demek direkt uçuşların olduğu bölgeleri aslında biz yeni destinasyonlar olarak değerlendiriyoruz. Üç, beş senedir direk charter seferleriyle Erciyes'imize turist geliyor" dedi.

"İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık"

İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldıklarını ifade eden Elcuman, "Aslında bugünün bir özelliği var. İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık. İlk Çekya uçağımız alana indi. Yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Cuma günü de Polonya'dan gelecek. Biz tabi önceki yıllarda Rusya'dan, Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan seferlerimiz vardı direkt seferlerimiz. Maalesef savaş onları etkiledi. Ama yeni pazarlara açılıyoruz. Çekya bunların ilki inşallah, gelecek sene böyle charterı İngiltere'den göreceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar" diye konuştu.

Elcuman, 12 hafta boyunca gerek Çekya'dan gerekse Polonya'dan uçakların Kayseri'ye geleceğini vurgulayarak, "Bunlar tek bir otelde kalmıyorlar. Birçok otelimize dağılıyorlar. O açıdan da iyi. Buradan özellikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Acentemize, onun yabancı ortaklarına. İnşallah, yerli yabancı ilgiyle Erciyes'imiz dolup taşacak. Şehrimizin milli gelirine katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

Güzel bir tanıtım olacağını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Traveyo'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çedok ve İteka yabancı ile ortak çalışıyorlar. Bu tüm seferlere ulaşım, konaklama işlerinde ve kente de gelecekler, kent turu da yapacaklar çünkü. Güzel bir tanıtım olacak. Bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlk defa Çekya'dan gelen misafirlerimizi karşılamaya geldik"

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da "Geçtiğimiz hafta Erciyes'imizde kayak sezonu başladı. Misafirlerimiz kayak yapmaya başladı. Bugün de ilk defa Çekya'dan gelen misafirlerimizi karşılamaya geldik" dedi.

Hem sezonun ilk charter seferi hem de Çekya'dan ilk misafirlerin geldiğini belirten Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı ülkelerden charter seferleriyle misafirlerimizi ağırlıyorduk. Ama Çekya pazarından ilk defa misafirlerimiz geliyor. Hem sezonun ilk charter seferi hem de Çekya anlamında ilk misafirlerimiz. Bu anlamda da önemli. Malum Erciyes artık dünyaca tanınan bir yer. Her geçen gün de farklı ülkelerden, farklı destinasyonlardan misafirler ağırlıyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden biz tanıtımlarla misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA
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