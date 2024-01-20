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Erciyes, Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkı sağlıyor - Son Dakika
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Erciyes, Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkı sağlıyor

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kayak merkezinin turist sayısının artmasıyla birlikte Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro civarında katkı sağladığını belirtti. Elcuman, turizm sektörünün üretim sektörüne göre daha yüksek kar marjına sahip olduğunu vurgulayarak, Erciyes'in şehirdeki esnafın satışlarını artırdığını ve turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti.

20.01.2024 - 12:32,
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Erciyes'ten Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkı

Hamdi Elcuman: "Erciyes'in yıllık 100 milyon Euro civarında şehrimize katkısı olduğunu biliyoruz"

KAYSERİ - Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kayak merkezide turist sayısının kat kat artacağını söyleyerek, "Erciyes'in yıllık 100 milyon Euro civarında şehrimize katkısı olduğunu biliyoruz" dedi.

Turizm sektörünün, üretim sektörüne göre kar marjının yüksek olduğunu söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in Kayseri'ye yıllık 100 milyon Euro katkıda bulunduğunu söyledi. Kayseri'nin turizme alışık bir şehir olduğunu ifade eden Elcuman, "Biliyorsunuz Kayseri bir üretim merkezi. Ancak üretim merkezinin çok meşakkati var. Bunun yanında da çok rakibiniz var ve dolayısıyla kar marjları biraz düşük. Turizm sektörü öyle değil. Turizmde kar marjları oldukça tatmin edici. Biz Erciyes'in yıllık 100 milyon Euro civarında şehrimize katkısı olduğunu biliyoruz. Kışın pastırma satan esnafımızın satışlarının yüzde 50 oranında arttığını biliyoruz. Restoran sahibi arkadaşlarımız var. 'Polonyalıları pöç yemeye doyurduk. Bizim işlerde baya etkilendi. İyi oldu. Teşekkür ediyoruz' diyorlar. Turizm yolunda Kapadokya, Erciyes, Kayseri kent merkezi kültür yoları ve kültür sanat turizmiyle bu işe baş koyduk. Kentimizi bir turizm kenti yapacağız. Aslında Kayseri bir turizm kenti. Bizim yazın oluk oluk gurbetçilerimiz geliyorlar. Bizim esnafımız gelen gurbetçilerimize uygun tezgahlarını diziyor ve onlara uygun ürün getiriyor. O yüzden biz turizme alışığız diyorum" diye konuştu.

Elcuman, bundan sonraki süreçte Kayseri'de turist sayısının katbekat artacağını sözlerine ekledi.

Erciyes, Kayseri\'ye yıllık 100 milyon Euro katkı sağlıyor
Kaynak: İHA
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