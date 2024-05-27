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Erzurum'dan İsrail'e tepki

ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi'nde namaz çıkışı vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Erzurum'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde slogan attı. Evrensel Hafızlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Abdurrahman İkinci, grup adına bir konuşma yaparak İsrail'in aylardır haince ve hunharca Filistin'e saldırdığını belirterek, "Soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Siyonistler, insanlıktan uzak halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu net şekilde ortadadır. Filistin direnişinin karman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan Siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Anadolu insanı Dadaşlar diyarı Erzurum bugün Filistin direnişinin kendisidir" şeklinde konuştu.