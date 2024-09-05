Erzurumlu Baba ve Oğlu 350 Parçalık Araba Koleksiyonu Kurdu - Son Dakika
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Genel

Erzurumlu Baba ve Oğlu 350 Parçalık Araba Koleksiyonu Kurdu

Erzurum'da yaşayan baba ve oğul, 10 yılda biriktirdikleri 350 parçalık araba koleksiyonu için evlerinin bir odasını ayırdılar. Koleksiyonlarında nadide araçlar bulunan baba ve oğul, gelecekte koleksiyonlarını sergilemek istiyorlar.

05.09.2024 20:08
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Erzurumlu baba ve oğlunun 350 parçalık araba koleksiyonu

10 yılda biriktirdikleri araç koleksiyonu için evin bir odasını ayırdılar

ERZURUM - Erzurumlu baba ve oğulun merakla başlayan araba koleksiyonu 350 parçadan oluşuyor.

Erzurum'da ikamet eden Halet Köseoğlu ve oğlu Gökhan, 10 yıllık birikimleriyle özel üretim model mini arabalardan oluşan 350 parçalık bir koleksiyona sahip oldular. Evlerinin bir odasını da tamamen bu nadide araç koleksiyonu için ayrıldı.

Oğlunun 3 yaşından itibaren arabalara karşı özel bir ilgisi ve merakı olduğunu belirten Halet Köseoğlu, "Bu ilgi zamanla çok fazla sayıda koleksiyon araç sahibi olmamıza sebep oldu. Oğlum biraz daha büyüyünce ikimizde de ortak bir tutku oldu. Şimdi evimizin bir odasının duvarları tamamen koleksiyonumuzdaki araçlarla doldu. Hayalimiz bu koleksiyonumuzu Erzurum'da sergilemek ve insanlara da gösterebilmek. Çok nadide araçlarımız bulunuyor ve bunlara gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

Evlerine gelen misafir çocukları kırmamak adına koleksiyon dışı birkaç araç bulundurduklarını da söyleyen Halet Köseoğlu, oğlu Gökhan ile ortak tutkuları olan model araba koleksiyonlarını birlikte genişlettiklerini dile getirdi. Gökhan Köseoğlu ise babası ile birlikte sürdürdükleri araç koleksiyonu tutkusunun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Hayatım boyunca bu koleksiyonuma sahip çıkıp daha da büyütmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erzurumlu Baba ve Oğlu 350 Parçalık Araba Koleksiyonu Kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumlu Baba ve Oğlu 350 Parçalık Araba Koleksiyonu Kurdu - Son Dakika
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