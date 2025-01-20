Esenyurt Belediyesi İle Yeniden Yürümeye Başladı

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Esenyurt Belediyesi'nin desteğiyle yeniden hayata tutundu

İSTANBUL - Beynine pıhtı atması sonucu felç kalan 53 yaşındaki Necati Tepe, kuvvet antrenmanları sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Esenyurt'ta yaşayan Necati Tepe, beynine pıhtı atması sonucu felç geçirerek vücudunun sol tarafını kullanamaz hale geldi. Yatağa bağımlı hale gelen vatandaşın imdadına Esenyurt Belediyesi yetişti. Uzun süre hastanelerde fizik tedavi gören ancak bir sonuç alamayan Tepe için belediyenin spor antrenörleri hareket kabiliyetini ve kas gelişimini destekleyecek bir program hazırladı. 6 ay boyunca haftanın 3 günü kuvvet antrenmanları yapan tepe, tek başına yürümeye ve vücudunun sol kısmını kullanmaya başladı. Tedavi sürecinde belediyeden psikolojik destek de alan Necati Tepe, kısa sürede büyük gelişim göstererek hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

"Sporla iyileştim"

Antrenmanlar sayesinde hayata yeniden bağlandığını söyleyen Necati Tepe, "İşteyken rahatsızlandım, hastaneye gittim. Beynime pıhtı attığı için üç ay hastanede kaldım. Yataktan hiç kalkamıyordum. Fizik tedavi gördüm. Yetersiz kalınca belediyemizin spor salonuna başvurdum. Hocamız sağ olsun beni kabul etti. Spor yaparak iyileştim. Önceden tek başıma yürüyemiyordum. Şimdi yürüyebiliyorum. Sol kolumu oynatamıyordum ama artık istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Sadece spor yapmakla iş bitmiyor. Buradaki hocalarımız beni psikolojik olarak da çok rahatlattı. Hayata küsmüştüm. Fizik tedaviye gidiyordum ama verim alamadım. Burası sayesinde hayata yeniden bağlandım. Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hem fiziksel hem psikolojik destek sağladık"

Vatandaşa, kuvvet antrenmanlarının yanı sıra psikolojik olarak da destek olduklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Selami Kahveci ise şöyle konuştu: "Necati Bey, bize geldiğinde vücudunun sol tarafını kullanamıyordu. Kas kaybı oluşmuştu. Sağlık geçmişiyle ilgili ön bilgisini alarak bir program hazırladık. Kendisiyle haftanın 3 günü çalıştık. Vücudun sol tarafı zayıflamaya başlamıştı. Biz tamamen oraya yönelerek antrenman hazırladık. Bu doğrultuda yüzde yetmişlik bir iyileşme sağladık."