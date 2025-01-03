Esenyurt Belediyesi'nden Gravür Sanatı Eğitimi

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Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara gravür sanatı eğitimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat kursları çatısı altında vatandaşlara birçok farklı alanda eğitim veriyor. Esenyurt halkı bu kurslarda hem eğlenerek öğreniyor hem de kaliteli zaman geçiriyor.

Esenyurt Belediyesinin birçok dalda açtığı kurslar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Belediyenin Gravür Kursu'na katılan vatandaşlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde Esenyurtlular birbirinden güzel çalışmalara imza atarken, sanat yoluyla kendilerini ifade etme şansını da yakalamış oluyor. Yaptıkları eserleri satışa sunarak gelir elde etme şansına sahip olan kursiyerler için bu kurslar sadece bir hobi değil, aynı zamanda ekonomik bir kazanç kapısı olarak da öne çıkıyor. Gravür sanatını öğrenmek isteyenler, belediyenin online kayıt sistemi üzerinden başvuru yaparak kurslara katılabiliyor.

"Resimleri pazarlama şansımız da oluyor"

Belediyenin açmış olduğu ücretsiz kurslardan memnun kaldığını ifade eden Uğur Ünal şöyle konuştu; "Burada ahşap yakma gravür kursuna katılıyoruz. Aslında yaptığımız iş, rehabilitasyon gibi bir şey. Resim yaparken sabrımızı deniyoruz, el motor becerilerimizi geliştirip sağlamlaştırıyoruz. En önemlisi dostluğumuz ve arkadaşlığımız burada çok güçlü. Yaptığımız işten gerçekten keyif alıyoruz. Herkes kendi gönlüne göre resimler yapabiliyor ve ürettiğimiz ürünleri satışa sunabiliyoruz. Ben şu anda karlı bir ağaç ve ev resmi yapıyorum. Bu sanat hem beceri hem de sabır gerektiren bir şey. Sabrınız yoksa bu resmi yapmanız imkansız. Çok sabırlı davranmanız gerekiyor."

"Kursiyerlerimizin hobi edinmelerini sağlıyoruz"

Belediye bünyesinde ahşap yakma sanatı öğretmeni olarak görev yapan Yeliz Kervan, bu dersin vatandaşlar için adeta bir terapi niteliği taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri'ne bağlı merkezlerimizde kursiyerlerimize bu sanatı öğretiyoruz. Buradaki temel amacımız, kursiyerlerimizin hobi edinmelerini, sosyalleşmelerini ve aynı zamanda ürettikleri ürünleri pazarlayabilmelerini sağlamak. Belediyemiz bu konuda bize tam destek veriyor. Derslerimiz adeta bir rehabilitasyon gibi; sabır, özen ve incelik isteyen bir çalışma. Ancak severek yapıldığında çok keyif alacağınız bir branş. Gravür sanatı eğitimi almak isteyen komşularımız, belediyemizin online kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptırabilirler. Dersimiz el sanatları grubuna dahil. İnsanlar bu branşı pek bilmiyor ama geldiklerinde ve denediklerinde çok keyif alıyorlar. Gerçekten insanı dinginleştiren, sakinleştiren ve ortaya ürünler çıktıkça çok mutlu eden bir branş. Uzun soluklu bir çalışma; insanlar bir kez başladıklarında kolay kolay bırakmak istemiyorlar ve yıllarca devam ediyorlar. Ürettikleri eserleri satışa sunarak gelir elde ettiklerinde ise işin keyfi daha da artıyor. Bu nedenle gerçekten tavsiye ediyorum, en azından bir kere denemeleri gerektiğini düşünüyorum."