Esenyurt Belediyesi'nden Gravür Sanatı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt Belediyesi'nden Gravür Sanatı Eğitimi

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat kursları kapsamında vatandaşlara gravür sanatı eğitimi veriyor. Kurslar sayesinde katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Üretilen eserler satışa sunularak ekonomik gelir elde etme imkanı da sağlanıyor.

03.01.2025 09:54  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara gravür sanatı eğitimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat kursları çatısı altında vatandaşlara birçok farklı alanda eğitim veriyor. Esenyurt halkı bu kurslarda hem eğlenerek öğreniyor hem de kaliteli zaman geçiriyor.

Esenyurt Belediyesinin birçok dalda açtığı kurslar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Belediyenin Gravür Kursu'na katılan vatandaşlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde Esenyurtlular birbirinden güzel çalışmalara imza atarken, sanat yoluyla kendilerini ifade etme şansını da yakalamış oluyor. Yaptıkları eserleri satışa sunarak gelir elde etme şansına sahip olan kursiyerler için bu kurslar sadece bir hobi değil, aynı zamanda ekonomik bir kazanç kapısı olarak da öne çıkıyor. Gravür sanatını öğrenmek isteyenler, belediyenin online kayıt sistemi üzerinden başvuru yaparak kurslara katılabiliyor.

"Resimleri pazarlama şansımız da oluyor"

Belediyenin açmış olduğu ücretsiz kurslardan memnun kaldığını ifade eden Uğur Ünal şöyle konuştu; "Burada ahşap yakma gravür kursuna katılıyoruz. Aslında yaptığımız iş, rehabilitasyon gibi bir şey. Resim yaparken sabrımızı deniyoruz, el motor becerilerimizi geliştirip sağlamlaştırıyoruz. En önemlisi dostluğumuz ve arkadaşlığımız burada çok güçlü. Yaptığımız işten gerçekten keyif alıyoruz. Herkes kendi gönlüne göre resimler yapabiliyor ve ürettiğimiz ürünleri satışa sunabiliyoruz. Ben şu anda karlı bir ağaç ve ev resmi yapıyorum. Bu sanat hem beceri hem de sabır gerektiren bir şey. Sabrınız yoksa bu resmi yapmanız imkansız. Çok sabırlı davranmanız gerekiyor."

"Kursiyerlerimizin hobi edinmelerini sağlıyoruz"

Belediye bünyesinde ahşap yakma sanatı öğretmeni olarak görev yapan Yeliz Kervan, bu dersin vatandaşlar için adeta bir terapi niteliği taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri'ne bağlı merkezlerimizde kursiyerlerimize bu sanatı öğretiyoruz. Buradaki temel amacımız, kursiyerlerimizin hobi edinmelerini, sosyalleşmelerini ve aynı zamanda ürettikleri ürünleri pazarlayabilmelerini sağlamak. Belediyemiz bu konuda bize tam destek veriyor. Derslerimiz adeta bir rehabilitasyon gibi; sabır, özen ve incelik isteyen bir çalışma. Ancak severek yapıldığında çok keyif alacağınız bir branş. Gravür sanatı eğitimi almak isteyen komşularımız, belediyemizin online kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptırabilirler. Dersimiz el sanatları grubuna dahil. İnsanlar bu branşı pek bilmiyor ama geldiklerinde ve denediklerinde çok keyif alıyorlar. Gerçekten insanı dinginleştiren, sakinleştiren ve ortaya ürünler çıktıkça çok mutlu eden bir branş. Uzun soluklu bir çalışma; insanlar bir kez başladıklarında kolay kolay bırakmak istemiyorlar ve yıllarca devam ediyorlar. Ürettikleri eserleri satışa sunarak gelir elde ettiklerinde ise işin keyfi daha da artıyor. Bu nedenle gerçekten tavsiye ediyorum, en azından bir kere denemeleri gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Esenyurt, Ekonomi, Kültür, Sanat, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden Gravür Sanatı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:09:11. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Gravür Sanatı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.