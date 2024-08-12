Esenyurt Belediyesi ve TÜMBEL-SEN arasında memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi ve TÜMBEL-SEN arasında memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Esenyurt Belediyesi ve TÜMBEL-SEN arasında belediyede çalışan kamu personellerine sosyal ve mali hakların kazandırılacağı, memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

12.08.2024 21:30
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Esenyurt Belediyesi ve TÜMBEL-SEN arasında memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ve TÜMBEL-SEN arasında belediyede çalışan kamu personellerine sosyal ve mali hakların kazandırılacağı, memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Yapılan toplu sözleşme için imza töreni düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN), arasında memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan kamu personellerine sosyal ve mali hakların kazandırılacağı toplu sözleşme için Eski Belediye Bahçesi'nde imza töreni düzenlendi. Törene, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sendika temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Başkan Özer, tören öncesi davul, zurna eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

"Aylık 12 bin lira sosyal denge ödemesi yapacağız"

Sözleşmenin içeriği ile ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bu sözleşmenin getirmiş olduğu çok şey var. Kısaca bazılarından bahsetmek isterim. Aylık 12 bin lira sosyal denge ödemesi yapacağız. Aylık 2 bin lira yemek ücreti, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ikramiyesi, İşçi ve Emek Bayramı ikramiyesi, Dünya Barış Günü ikramiyesi, Yılbaşı ikramiyesi, Engelli ikramiyesi, Okul çağındaki çocuğu olan çalışanlar için çocuk başına 300 lira ek ödeme, evlenen personele bir ikramiye tutarında ödeme, eşi çalışmayan personelimiz için aylık 500 lira ek ödeme, yarı zamanlı çalışanların toplu sözleşme ödentisinden faydalanması, fazla çalışmalarda her saat için 200 lira fazla mesai ödemesi, emekli olan personele 100 bin lira ek ödeme yapılması, engelli olan engelli personele bu ödemenin yüzde 25 artırımlı yapılması yani 125 bin lira, vefat durumunda birinci derece yakınına 5 toplu sözleşme bedeli ödenmesi, görevi başında vefat eden personelin birinci derece yakınına 20 toplu sözleşme bedeli ödeme, engelli veya birinci dereceden yakını engelli olan personele bir ikramiye ödeme yapılması, engelli veya birinci derecede SGK tarafında ücreti karşılanmayan, eksik karşılanan tıbbi cihaz ve protezler için yardımda bulunulması. Sözleşme ile kazanılacak sosyal haklara gelince ise kadın memurlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izin, kadın personele ek iki hafta doğum izni, erkek personele ek bir hafta babalık izni, imkanlar dahilinde ve talep halinde anlaşmalı kurumlarda check up yaptırılması, hafta sonu veya resmi tatillerin yıllık izin süresinden sayılmaması, yasal süreye ek bir hafta cenaze izni verilmesi, görevle ilgili açılacak davalarda personele hukuki danışmanlık sağlanması, belediyeye ait tesis ve otoparklarda indirim yapılması, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılmak için kolaylık sağlanması, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri için salon ve araç gereç tahsisi, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların otizm, down sendromu, disleksi gibi eğitime götürülüp, getirilmeleri konusunda izin kolaylığı sağlanması. Saymakla bitmez" dedi.

"20 yıldır yapılmamış bu işi biz yaptık"

Sözleşmenin önemine değinen Başkan Özer, "Çalışan kardeşlerimize söylüyorum. 20 yıldır yapılmamış bu işi biz yaptık. Biz size sahip çıkıyoruz. Bunun gerekçesi, nedeni ise şudur; Emeğe saygı duyuyoruz ama hep beraber kentimize sahip çıkalım. Yıllardır burası hizmet açısından bir açlık çekiyor. O zaman canla başla gece gündüz demeden ben belediye başkanınız olarak çalışıyorum. Siz de bir aidiyet duygusu ile çalışın. Bu şehirde annemiz, babamız, kardeşimiz yaşıyor. Onların daha mutlu daha müreffeh yaşaması için çalışıyoruz. Herkesin bu anlayışla çalışmasını isterim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi olarak emekten yanayız ve her zaman söylüyoruz. Bu sadece sözde kalan bir şey değil. İşte bunu icraatta da uygulamaya koymuş olduk. Örnek bir sözleşme gerçekleştirdik. Bu hakların emekçi kardeşlerimize helali hoş olsun diyorum. Artık Esenyurt eski Esenyurt değil. Kötü şeylerle anılmayacak. Yeni, güzel şeylerle anılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi ve TÜMBEL-SEN arasında memur sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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