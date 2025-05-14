Esenyurt'ta Engelli Bireyler İçin Menekşe Engelsiz Kafe Açıldı

Esenyurt'ta Belediyesi, engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla Menekşe Engelsiz Kafe hayata geçirdi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata ve istihdam süreçlerine aktif olarak katılabilmesi için Menekşe Engelsiz Kafe'yi hayata geçirdi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un katılımıyla açılan kafede 5 engelli bireyin çalışacağı öğrenildi.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde, Esenyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Menekşe Engelsiz Kafe kurdele kesilmesiyle vatandaşların hizmetine açıldı. Törene Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aksoy, tesiste engelli bireylerin de istihdam edileceğini belirtirken, başarılı olması durumunda benzer tesislerin yaygınlaştırılacağını belirtti. Kafede çalışacak olan engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanırken, bir yandan da çalışarak sosyalleşmeleri hedefleniyor. İlk etapta ise 5 engelli bireyin kafede istihdam edileceği öğrenildi.

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir ayırım gözetmeksizin gençlerimizden yaşlılarımıza, çocuklarımızdan kadınlarımıza kadar tüm ilçe sakinlerimizin daha huzurlu ve güvenli bir Esenyurt'ta yaşaması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ilçesi, Esenyurt'u yüreklere dokunan, insana değer veren, yaşamı kolaylaştıran projeleriyle ülkemizin örnek şehirlerinden birini haline getireceğiz. Çünkü sizler Esenyurtlu komşularımız her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız. Beş bin yıllık bir devlet geleneğimizin bir parçası olan sosyal devlet anlayışımızla ilçemizde yaşatmak için var gücümüze çalışıyoruz. Esenyurt'a kazandırdığımız engelsiz kafeyle hem engelli bireylerimizin istihdamlarına hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçladık. Bu amaçla burayı bir rehabilitasyon merkezi gibi düşünüyoruz. Beş tane yavrumuz anneleriyle beraber burada. Buradaki beş arkadaşımız bize bir rol model olacaklar. Özel çocuklarımızın toplum içerisinde sosyalleşmeleri için, rehabilitasyonları için bir çalışma başlattık. Buradan faydalı sonuçlar alırsak bunu diğer tesislerimizde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" dedi.