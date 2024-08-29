Esenyurt'ta Kariyer Fırsatları Buluşması düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kariyer Fırsatları Buluşması düzenlendi

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Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Fırsatları Buluşması'nda iş arayanlar, sektörün önde gelen firmaları ile görüşme fırsatı buldu. Programda ayrıca CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konulu seminerler de verildi.

29.08.2024 12:50  Güncelleme: 12:59
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Esenyurt'ta Kariyer Fırsatları Buluşması düzenlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi. İş arayan vatandaşlar, sektörünün önde gelen firmaları ile görüşme fırsatı buldu.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve ilçe belediyeleri iş birliği ile 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa çok sayıda iş arayan vatandaş ile 100'ün üzerinde firma katıldı. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren buluşmada ayrıca CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konulu seminerler de verildi. Vatandaşların niteliklerine uygun alanlarda istihdam edilmesinin amaçlandığı program ile iş gücü piyasasının geliştirilmesi ve ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Çok güzel bir ortam var; adeta bir şenlik havası içinde geçiyor"

Özel bir şirkette işe alım yetkilisi olarak görev yapan Hüseyin Akdağ, ilçelerde kurulan istihdam ofisleri ile iş arayanlara daha hızlı ulaştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bugün buraya gelmemize vesile olan başta Prof. Dr. Sayın Ahmet Özer'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofislerine ve çalışan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada, halka ulaşabilmek ve istihdam olanağı oluşturmak adına bize büyük bir fırsat sundular. Bu nedenle emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam var; adeta bir şenlik havası içinde geçiyor. İnsanlar, hayallerindeki işe kavuşmanın umuduyla buraya geliyorlar ve gördüğüm kadarıyla bugün birçoğu, gerek bizim firmamızda gerekse diğer firmalarda bu hayallerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştılar. Özellikle firmamız bünyesinde kurulmuş birimimizle, halka en hızlı şekilde ulaşabildiğimiz nokta bizim için Esenyurt Belediyesi oldu. İBB'nin İstihdam Ofisleri, özellikle Esenyurt'ta son dönemde açılan yeni ofislerle bize büyük destek verdiler. Bu sayede iş arayanlara çok daha hızlı ulaşabiliyoruz, bu da bizim için büyük bir konfor sağlıyor. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

"İş ararken zorlanmıyoruz"

Kariyer Fırsatları Buluşması'na iş aramak için gelen Zafer Aslan da pek çok iş fırsatı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün buraya iş aramak için geldim. Ülkemizde iş sıkıntısının oldukça fazla olduğunu görüyorum. Bu nedenle vatandaşlarımız geçinmekte zorlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt halkının istihdamı için büyük destek veriyor. Gerçekten Başkanımız çok iyi çalışıyor. Esenyurt'ta sunduğu hizmetler sayesinde vatandaşlarımız iş ararken zorlanmıyor. İşverenlerle iş arayanları buluşturma konusunda da başarılı bir çalışma yapıldığını görüyorum. İnsan haklarına saygılı bir yaklaşım sergileniyor. Bu tür tanışma ve buluşmalar da oldukça faydalı oluyor. Şu an için memnunum. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

Kaynak: İHA

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