Esenyurt'un Temizliği İçin Gece Mesaisi - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'un Temizliği İçin Gece Mesaisi

Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri, kenti güne hazırlamak için sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlıyor. Sokakları süpüren ve dezenfekte eden ekipler, vatandaşların taleplerine anında yanıt veriyor.

23.12.2024 19:22
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Herkes uyurken onlar kenti güne hazırlıyor

İSTANBUL - Temiz bir ilçe için gün ağarmadan mesaiye başlayan Esenyurt'un isimsiz kahramanları, sokaklarda yürüttükleri titiz ve hummalı çalışma ile kenti güne hazırlıyor. Herkesin uyuduğu saatlerde işbaşı yapan Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri çöpleri topluyor, cadde ve sokakları yıkıyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, ellerinde süpürge ve küreklerle kaldırımları bir önceki günün çöp kalıntılarından arındırıyor. Ekipler ayrıca sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürerek, tazyikli suyla yıkıyor. Bölgede günün her saati denetimlerini sürdüren temizlik işçileri, koku ve haşere sorununun önüne geçmek için çöp konteynerleri de ilaçlı suyla dezenfekte ediyor.

"Vatandaşlardan gelen taleplere anında dönüş yapılıyor"

Temizlik çalışmalarına ayrıcalıklı olarak önem verdiklerini söyleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Eyüp Bingöl, "Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un talimatlarıyla ilçe genelinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Sabah, saat 06.30 itibarıyla çalışmalara başlıyoruz. Cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, mobil araçlarla konteynerleri dezenfekte ediyoruz. Gün içerisinde vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlere de anında dönüş yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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