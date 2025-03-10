Esenyurt yeni hizmet binalarına kavuşuyor - Son Dakika
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Esenyurt yeni hizmet binalarına kavuşuyor

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Esenyurt yeni hizmet binalarına kavuşuyor Esenyurt'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde kullanılmayan alanlar sanat merkezi, gençlik kafe, emniyet binası gibi halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmet alanlarına dönüşüyor.

10.03.2025 11:54  Güncelleme: 12:06
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Esenyurt yeni hizmet binalarına kavuşuyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde kullanılmayan alanlar sanat merkezi, gençlik kafe, emniyet binası gibi halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmet alanlarına dönüşüyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri hızla hayata geçiriyor. Başkan Vekili Can Aksoy, Zafer Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nı ziyaret ederek bu alanda hayata geçirilecek projeleri tek tek inceledi. İlk olarak, park içinde inşaatı devam eden Taş Yapı Sanat Merkezi Projesi'ni ziyaret eden Başkan Vekili, projenin detaylarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından, geçtiğimiz ay hizmete açılan Cemil Meriç Kütüphanesi'ne giderek burada hem öğrencilerle sohbet etti hem de taleplerini dinledi. Kütüphanenin işleyişi hakkında da yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için önerilerde bulundu.

Gençlere yeni sosyal alanlar

Park içerisinde bulunan, gençlerin vakit geçirebileceği sosyal projeleri de inceleyen Aksoy, Gençlik Kafe Projesi ve sosyal tesis alanının kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Gençlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, yetkililere bu konuda gerekli talimatları verdi. Son olarak parkta yapılması planlanan Emniyet Binası projesini inceleyen Başkan Vekili, tüm projelerin en kısa sürede tamamlanarak Esenyurtluların hizmetine açılacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt yeni hizmet binalarına kavuşuyor - Son Dakika

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