Genel

Eski bakanın eşi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Eski Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un eşi hayırsever Yüksel Akyol, Düzce'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlkokullarda lacivert önlük yerine mavi önlüklerin kullanılmasının önünü açan, özellikle Düzce ve Türkiye'nin dört bir yanında hayırseverlerin destekleriyle onlarca okulu hizmete alan eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un eşi hayırsever Yüksel Akyol vefat etti. Akyol'un cenazesi, Düzce Şehitlik Cami'de kılınan namazın ardından Avni Akyol'un kabrinin yanına defnedildi.

Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Başkent Üniversitesi'nin yöneticileri de katıldı.