Eskişehir'deki Mobil Göç Noktası'nda bin 577 yabancının kimlik bilgileri sorgulandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki Mobil Göç Noktası'nda bin 577 yabancının kimlik bilgileri sorgulandı

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Eskişehir'de kurulan ve bin 577 yabancının kimlik bilgilerinin sorgulandığı Mobil Göç Noktası'nda kontrolleri yapılan Suriye Türkmeni Cüneyt Cuma, 'Böyle kayıtlar güzel. Çünkü bir insanda sıkıntı olduğu zaman burada belli oluyor, devletten de halktan da Allah razı olsun' dedi.

21.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:38
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Eskişehir'deki Mobil Göç Noktası'nda bin 577 yabancının kimlik bilgileri sorgulandı

Suriye Türkmeni Cüneyt Cuma:

"Devletten de halktan da Allah razı olsun"

"Kontroller güzel bir insanda sıkıntı olduğu zaman burada belli oluyor"

"Benim iznim var, kimliğim Eskişehir'de"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kurulan ve bin 577 yabancının kimlik bilgilerinin sorgulandığı Mobil Göç Noktası'nda kontrolleri yapılan Suriye Türkmeni Cüneyt Cuma, "Böyle kayıtlar güzel. Çünkü bir insanda sıkıntı olduğu zaman burada belli oluyor, devletten de halktan da Allah razı olsun" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirilen Mobil Göç Noktası uygulaması, ilk olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da, 1 Aralık 2023 itibarıyla da diğer tüm büyükşehirlerle birlikte Eskişehir'de hizmet vermeye başlamıştı.

Eskişehir'de hizmet veren Mobil Göç Noktası aracında, 1 Aralık 2023 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında, bin 577 yabancının sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde bin 523 yabancının yasal kalış hakkı bulunduğu tespit edilirken, 54 yabancının yasal kalış hakkı olmadığı belirlendi. Söz konusu yabancılar Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilerek hemen sınır dışı süreçleri başlatıldı.

Parmak izi kontrolü yapılıyor

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde güvenlik güçleri, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Göç İdaresi Başkanlığına ait Mobil Göç Noktası aracına davet ediliyor. Burada söz konusu yabancıların, Göçnet veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılanların yasal kalış hakkı olup olmadığı ve diğer konulardaki kontrolleri sağlanıyor. Yasal kalış hakkı olan yabancılar serbest bırakılırken, düzensiz göçmen konumunda olduğu tespit edilenler ise geri gönderme merkezine sevk edilerek hemen sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

"Devletten de halktan da Allah razı olsun"

9 sene önce Türkiye'ye gelen ve mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye Türkmeni Cüneyt Cuma, uygulamadan memnun olduğunu belirtti. Yetkililere teşekkür eden Cuma, "Böyle kayıtlar güzel. Çünkü bir insanda sıkıntı olduğu zaman burada belli oluyor. Mesela ceza ya da belediyeden bir sıkıntı geliyor, burada kontrol ettiği zaman her şey çıkıyor. Yaklaşık 9 senedir Türkiye'deyim. Benim iznim var, kimliğim Eskişehir'de. Şimdi de Trabzon'da çalışmak için izin aldım. Tarla, fındık ve çay işlerinde çalışıyorum. Her işi yapıyorum. Devletten de halktan da Allah razı olsun" dedi.

Eskişehir\'deki Mobil Göç Noktası\'nda bin 577 yabancının kimlik bilgileri sorgulandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eskişehir'deki Mobil Göç Noktası'nda bin 577 yabancının kimlik bilgileri sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki Mobil Göç Noktası'nda bin 577 yabancının kimlik bilgileri sorgulandı - Son Dakika
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