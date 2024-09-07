Eskişehir KYK Yurtlarında Hazırlıklar Sürüyor

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Eskişehir'deki KYK yurtları yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne iletilen eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan:

"Şehrimize gelecek olan öğrenciler için yurtlarımızda hazırlıklar devam ediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de üniversite eğitimi gören yaklaşık 17 bin 500 öğrencinin konakladığı KYK yurtlarında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için yapılan hazırlıklar hakkında konuşan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, "Yurtlarımızda her yaz dönemi rutin olarak yapılmakta olan bakım onarım çalışmaları ve öğrencilerimizin geri bildirimlerinden eksikliklerin tamamlanması için başlattığımız çalışmalar devam ediyor" dedi.

Öğrenci kenti Eskişehir'de bulunan KYK yurtları, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 17 bin 500 öğrencinin konaklama imkanı bulduğu KYK yurtlarında, iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerden alınan geri dönüşlerin ardından belirlenen eksiklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hali hazırda bulunan yurtlardaki iyileştirme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 2 bin kişilik öğrenci yurdunun yapımının da devam ettiğini belirten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda 1 milyondan fazla öğrenci konaklıyor. Bu sayı yeni yapılan yurtlarla artmaya devam ediyor. Eskişehir'de de 2 bin kişilik yurdumuzun inşaatı devam ediyor" dedi.

"Şehrimize gelecek olan öğrenciler için yurtlarımızda hazırlıklar devam ediyor"

Eskişehir'de bulunan yurtlarda öğrencilerin birbirinden farklı birçok imkana ulaşabildiğini ve kendilerine iletilen eksikliklerin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Ercan, "Burası Yunus Emre Öğrenci Yurdu'muz. Kız öğrencilerimize hitap eden bir yurdumuz. Eskişehir genelinde 17 bin 500 öğrenciyi konaklatma imkanına sahibiz. Tabii bu 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfların toplamına hitap eden bir sayı. 1'inci sınıf olarak bu yıl 6 bin 200 kişiyi inşallah yurtlarımızda konaklatacağız. 1'inci sınıfların başvuruları da yaklaşık bu düzeyde. Bir eksiğimiz de olmayacak gibi görünüyor. Tabii yurtlarımızda yükseköğrenimde şehrimize gelen öğrencilerimizi hazırlamak adına bir takım çalışmalar bir takım düzenlemeler devam ediyor. Öğrencilerimizin geri bildirimlerinden bize gelen talepleri oluyor. Bunların genelinde odaların yeni dönem için boyalarının, eksiklerinin tamamlanması, lavabolarda, klozetlerde ve kapılarda tamirat gerektiren yerlerin düzenlenmesi gibi çalışmalar genelde yapılıyor. Bu yurt özelinde yine bahsedecek olursak, burası Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü içerisindeki çok güzel, nezih, temiz bir yurdumuz. Toplamda 2 bin 180 öğrencimize hitap eden bir yurdumuz. Bunun içerisinde bizim açık alanda spor alanımız, basketbol, voleybol gibi imkanı olan bir tesisimiz mevcut. Yine kapalı alanda içeride fitness salonumuz mevcut. Tabii bu fitness salonları 1 erkek ve 1 kız yurdu olmak üzere şu anda Eskişehir'de 2 büyük yurdumuzda mevcut. Sosyal alanları olan yurtlarımıza yine de yeni dönemlerde bu tarz fitness salonlarını oluşturmak için çaba ve gayret gösteriyoruz. Bakanlığımızdan talep ediyoruz, onlar da bütçe nispetinde bizlere bu konuda desteklerini sağlıyorlar" dedi.

"10 bin 500 civarında kız öğrenciyi, 6 bin 500 civarında erkek öğrenciyi konaklatıyoruz"

Eskişehir'de KYK yurtlarında konaklayan öğrencilerin yüzde 70'inin kız olduğunu belirten ve kent genelindeki yurt kapasitesinin arttırılması için yurt inşaatlarının da devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye genelinde toplamda 1 milyona yakın yüksek öğrenim öğrencisini yurtlarımızda konaklatma kapasitesine sahip. Bu sayı tabii yeni açılan yurtlarla biraz daha yukarıya doğru gidiyor. Bu manada bizim de mevcutta devam eden 2 bin kişilik bir yurt inşaatımız var ve çalışmalar hızla devam ediyor. Bahsettiğim 2 bin kişilik yurdumuz bu dönemin başına yetişmeyecek ama inşallah o da en kısa süre içerisinde teslim edilip öğrencilerimizin kullanımına sunulacak. Yine yurtlarımızda erkek ve kız orantısına baktığımızda kız öğrencilerimizin erkek öğrencilere nispeten daha fazla talepte bulunduğu görülmekte. Yani 10 bin 500 civarında kız öğrenciyi, 6 bin 500 civarında da erkek öğrenciyi yurtlarımızda konaklatıyoruz. Burada tabii ailelerin bizi tercih etmelerindeki sebep devlete olan güvenleri. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin kurumumuza ait diğer bir hizmet alanı olan Gençlik Merkezlerimizdeki bir çok imkandan istifade etmelerini olanak sağlıyoruz. Bu anlamda her yurdumuzu bir Gençlik Merkezi'mizle entegre edip, gençlerimizi eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler konusunda destekliyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi her yönüyle donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.