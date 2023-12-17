Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına çağrı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 5 yılı aşkındır evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının teslim olması için çağrılarına devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinden farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Oğlu Fatih Demir için evlat nöbetinde olan Abdullah Demir, 9 yıla aşkında evladından ayrı olduğunu, çocuklarını istediğini söyledi.

Hiçbir zaman evladının peşini bırakmadığını belirten Demir, "Oğluma şunu diyorum, sizi kandırmasınlar. Demesinler gittiğinizde cezaevinde çürüyeceksiniz. Bak, 46 çocuğumuz geldi. Kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi. Oğlum, kaçın gelin bu hasretlik bitsin" dedi.

Kocaeli'nden gelen Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu da, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını dile getirerek, "5 yıldır buradayım. Yılmayacağız, onlar bizi yıldıramayacak. Bir çocuk kalana kadar mücadelemizi vereceğiz" ifadelerinde bulundu.