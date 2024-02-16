Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Suriçi Basketbol Kupası finalinde gençlerle buluştu - Son Dakika
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Genel

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Suriçi Basketbol Kupası finalinde gençlerle buluştu

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, liselerin yarıştığı Suriçi Basketbol Kupası finaline katıldı. Başkan M. Ergün Turan, 'Müsabakaların sporun gelişimine katkıda bulunmaktadır' dedi.

16.02.2024 15:48  Güncelleme: 16:03
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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Suriçi Basketbol Kupası finalinde gençlerle buluştu

İSTANBUL - Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, liselerin yarıştığı Suriçi Basketbol Kupası finaline katıldı. Başkan M. Ergün Turan, "Müsabakaların sporun gelişimine katkıda bulunmaktadır" dedi.

Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Suriçi Kupasına 15 farklı branşta ve 8 farklı kategoride 8 bin sporcu katıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın katıldığı final karşılaşmasında Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki İstanbul Erkek Lisesi ve Özel Sınav Koleji karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Özel Sınav Koleji rakibi İstanbul Erkek Lisesini yenerek şampiyon oldu.

"Müsabakaların sporun gelişimine katkıda bulunmasını umuyorum"

Suriçi Basketbol Kupası'na katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Artık gelenekselleşen Suriçi Kupası'nda yeniden birlikteyiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve müsabakalara katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak düzenlediğimiz ve yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı bu müsabakaların sporun gelişimine katkıda bulunmasını umuyorum" dedi.

Başkan Turan, başlama vuruşunu yaparak maçı başlattı

Basketbol kupasının başlama vuruşunu yapan Turan, "Tabii ki spor rekabet gerektirir. Sporun önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Burada bu rekabetin getirdiği hoşluk olacaktır. İki lisemiz de güzide lisemiz. Müsabakalarda centilmenliğe sadece sporcular dikkat etmezler. Birbirinize karşı da lütfen tribündeki kardeşlerimiz de birbirinize karşı centilmen olunuz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, gençlerimizi, sporcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Suriçi Basketbol Kupası finalinde gençlerle buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Suriçi Basketbol Kupası finalinde gençlerle buluştu - Son Dakika

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