Fatih'te açıkta bulunan elektrik kabloları tedirginlik yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fatih'te açıkta bulunan elektrik kabloları tedirginlik yarattı

Geniş Video İzle

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti. İşletmenin kapanmasıyla birlikte yerinden çıkarılmayan kablolar, aşınma sonucu görünür hale geldi. Mahalle sakinleri benzer bir olayın yaşanmaması için yetkililere haber verdi. Zabıta ve elektrik kurumu ekipleri kabloları kontrol ederek kontrollü bir şekilde kaldırdı.

23.07.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te kaldırım üzerinde açık halde bulunan elektrik kabloları vatandaşı tedirgin etti

İSTANBUL - Fatih'te kaldırım üzerinde açık halde bulunan elektrik kabloları vatandaşı tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların durumu ilgili birimlere bildirmesiyle birlikte açıkta bulunan kablolar kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti. Cadde üzerinde bulunan bir işletme tarafından ağaç aydınlatması için çekilen kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte yerinden çıkarılmadı. Zaman içinde elektrik kabloları aşınma sonucu görünür hale geldi.

Aynı acı olayı yaşamak istemediler

Mahalle sakinleri İzmir'in Konak İlçesinde yaşanan acı olayın kendi başlarına da gelmemesi için ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: İHA

Kocamustafapaşa, Zabıta, Fatih, Çevre, Güvenlik, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih'te açıkta bulunan elektrik kabloları tedirginlik yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Paris’te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı Paris'te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
05:05 Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 10:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te açıkta bulunan elektrik kabloları tedirginlik yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement