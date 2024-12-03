Fatih'te Engelli Çocuklar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Fatih'te Engelli Çocuklar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi

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Fatih'te düzenlenen 7. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'nde engelli çocuklar, oyunlar ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Programa katılan yetkililer, engelli bireylere destek mesajları verdi.

03.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:22
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Fatih'te engel tanımadan eğlendiler

İSTANBUL - Fatih'te düzenlenen 7. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'ne katılan engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

Fatih Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 7. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği, Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda yapıldı. Programa Fatih İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, engelli çocuklar, aileleri, öğretmenler ve idareciler katıldı. İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan program çerçevesinde oyunlar oynayan engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi.

"Siz bizim baş tacımızsınız"

Burada bir konuşma yapan İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, "Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler sizin farkındayız; bizler sizler için sizlerin geleceğinin yaşanması için gerek okul müdürlerimiz gerek öğretmenlerimiz, gerek idareci arkadaşlarımız, her daim sizlerin yanınızdayız. Siz bizim baş tacımızsınız" dedi.

"Bizim medeniyetimiz sevgi ve şefkat medeniyetidir"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Biz hem Fatihimizde hem şehrimizde yaşayan tüm özel çocuklarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Ecdadımızın kurduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bizler sizler için çaba veren bir belediyeyiz. Bizim medeniyetimiz sevgi ve şefkat medeniyetidir" şeklinde konuştu. Şenlik daha sonra çeşitli etkinlikler ve oyunlar ile devam etti.

Fatih\'te Engelli Çocuklar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fatih'te Engelli Çocuklar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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