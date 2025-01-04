Ferdi Tayfur'un Cenazesi Büyükkatılım

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Binlerce seveni Ferdi Tayfur'u son yolculuğuna böyle uğurladı

Cenaze töreninde insan seli dron ile böyle görüntülendi

İSTANBUL - Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına katılan binlerce insan havadan görüntülendi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ünlü sanatçının cenazesi daha sonra cenaze namazı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Genci, yaşlısı binlerce seveni cenaze törenine katıldı. İkindi namazı sonrası düzenlenen cenaze törenindeki insan seli havadan görüntülendi.