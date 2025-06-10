Ferdi Zeyrek için Manisa'da Taziye Kabulüne Başlandı

Ferdi Zeyrek için taziye kabulüne başlandı

Manisalılar taziye dileklerini iletebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

MANİSA - Manisa'daki evinde 6 Haziran'da elektrik akımına kapılarak 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden ve bugün öğle namazının ardından on binlerce Manisalı tarafından son yolculuğuna uğurlanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye kabulüne başlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde elektrik akımına kapılarak 70 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında verdiği yaşam mücadelesini 66 saat sonra kaybetti. 9 Haziran 17.05'te hayatını kaybeden Zeyrek için bugün Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce Manisalı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda taziye kabulüne başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel ile birlikte Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisalıların ve yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti. Her siyasi partiden milletvekili ve üst düzey yöneticilerinin de katıldığı taziyede oldukça bitkin olan ve ayakta duramadığı için sandalyede oturarak taziyeleri kabul eden Nurcan Zeyrek'e en büyük destek de Özgür Özel'in eşi Didem Özel'den geldi. Taziye kabulünün Fatih Sergi Salonu'nda 3 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.