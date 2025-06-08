Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'nda kayıplarını, özlemlerini ve umutlarını anlattı

ANKARA - Türk Kızılay'ın insani yardım ulaştırdığı bölgelerde yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'nda kayıplarını, özlemlerini ve umutlarını dile getirdi.

Türk Kızılay'ın insani yardım ulaştırdığı bölgelerde yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'nda kayıplarını, özlemlerini ve umutlarını anlattı. Hepsinin ortak dileği evlerine dönebilmek ve çocukluklarını yeniden yaşayabilmek oldu. Gazze'da geçici barınma alanlarında yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'na dair duygu yüklü mesajlar paylaştı. Çocukların mesajlarında, çatışmaların getirdiği derin üzüntü ve bayram coşkusunun eksikliği dikkati çekiyor.

"İnşallah sınır açılır da yiyecek ve içecek geçişine izin verilir"

Yaşadıkları zorlukları anlatan Beyt Hanun'dan Dima Naim Ömer Cabir, "Savaştan önce yeni kıyafet alır, kurban keserdik. Şimdi ise hiçbir şey yapamıyoruz, sürekli göç etmek zorunda kalıyoruz. Aslında evimize dönmemiz gerekiyor. İnşallah sınır açılır da yiyecek ve içecek geçişine izin verilir ve biz de vatanımıza döneriz" diye konuştu. Dima Naim ayrıca son günlerde yakınlarını kaybettiklerini ve uzun süredir aile üyeleriyle görüşemediklerini ifade ederek evlerine sağ salim dönerek sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi umut ediyor.

"Ne kurban var ne bayramlık kıyafet"

Lin Muhammed Selame, bayram sevincini yaşayamadıklarını, eskiden yaptıkları bayram alışverişlerinden ve aile ziyaretlerinden artık eser kalmadığını belirterek, "Kurban Bayramı geldi ama bayramın hiçbir tadı yok. Eskiden kurban keserdik, bayramdan önce alışveriş yapardık, kurbanlıkları görmeye giderdik. Ne kurban var ne bayramlık kıyafet. Eskiden amcalarımıza, dedemizin evine gider, et verirdik ama şimdi maalesef hiçbir şey yok" şeklinde konuştu. Selame, savaşın başından itibaren kendilerine destek olan Türk Kızılay'a ise teşekkür etti.

"Bayramda herkes ailesine kavuşmak ister ama bizim ailemiz şehit oldu"

Onlar için bayramın buruk geçtiğini söyleyen Ahmed el-Mısri, "Bayram geliyor ama biz artık o eski günlerdeki gibi bayramı yaşayamıyoruz. Ne harçlık var ne gezmeler" ifadelerini kullandı. Ayrıca ailesinden birçok kişiyi kaybettiklerini, bayramda ziyaret edecek yakınlarının kalmadığını ve nereye gideceklerini bilemediklerini ifade etti. Bayramda yaşadıkları çaresizliği ise, "Bizden göç etmemiz istendi. Nereye gidelim? Ne burada yer var ne başka bir yerde. Bayramda herkes ailesine kavuşmak ister ama bizim ailemiz şehit oldu" diyerek anlattı.

"Kitap okumak, salıncakta sallanmak istiyorum"

Ateşkes istediğini belirten 13 yaşındaki Cuma el-Mısri, "Ateşkes istiyorum. Tavuk yiyelim, et yiyelim istiyorum. Bayram gelsin, kurabiye ve tatlı yapalım istiyorum. Kitap okumak, salıncakta sallanmak istiyorum. Ama şimdi hiçbir şeyimiz yok. Allah'ım ateşkes olsun. Eskiden bayramda çok mutlu olurduk" dedi.

"Türk Kızılay'a ve Türkiye'ye teşekkür ederiz"

Kurban Bayramı'nın geldiğini fakat okula sığınmış durumda olduklarına değinen Esmahan Aşur, "Bayramı hissetmiyoruz. Ne yemek var ne et. Ne okul var ne ev. Kendi memleketimize dönüp bayramı yaşamak, et yemek, arkadaşlarımızla oynamak istiyoruz. Amcalarımızı, halalarımızı görmek, onlarla mutlu olmak istiyoruz. Filistin'e yardım eden Türk Kızılay'a ve Türkiye'ye teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Gazze'ye uzanan destek: Türk Kızılay

Türk Kızılay tarafından, bugüne kadar içme suyu, gıda kolisi ve konserve ürün temini başta olmak üzere acil insani yardım malzemeleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde ise yerel tedarik zincirleri ve alternatif lojistik yöntemleriyle yardım operasyonları sürdürüldü.

Bu Kurban Bayramı'nda da Türk Kızılay, Türkiye'de kesilen kurban etlerini kavurma konserveleri haline getirerek, sınır kapılarının insani yardıma açıldığı dönemde Gazze'ye sevk edilmek üzere hazırlıyor. Ayrıca Gazze'deki Kızılay aşevinden her gün 15 bin ila 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor ve böylece zorlu yaşam koşulları altındaki bölge halkına destek sunuluyor.