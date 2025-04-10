Galatasaraylı Profesör Görevine Devam Ediyor, Diploma İptali Süreci Devam Etmekte - Son Dakika
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Galatasaraylı Profesör Görevine Devam Ediyor, Diploma İptali Süreci Devam Etmekte

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını iptal etti. Galatasaray Üniversitesi'nde görevine devam eden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın durumu ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

10.04.2025 22:19  Güncelleme: 22:22
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İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal ettiği Galatasaraylı profesör görevine devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diplomasını iptal ettiği 28 kişiden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı görevine devam ederken, üniversitenin nihai kararı beklediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermiş, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2 kez yazı yazılmasının ardından İstanbul Üniversitesi, aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurmuştu. O isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı görevine devam ederken, üniversiteden edinilen bilgiye göre sürecin devam ettiği ve nihai kararın beklendiği öğrenildi. Prof. Dr. Saybaşılı'nın isminin Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde bulunan akademik kadro bölümünde yer aldığı görüldü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Galatasaraylı Profesör Görevine Devam Ediyor, Diploma İptali Süreci Devam Etmekte - Son Dakika

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