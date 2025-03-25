Gazeteci İsmail Güneş Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Gazeteci İsmail Güneş Mezarı Başında Anıldı

Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta yapılan anma programında kabri başında dualarla anıldı. Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve yerel yöneticiler katıldı.

25.03.2025 21:08
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Gazeteci İsmail Güneş ve beraberindekiler mezarı başında anıldı

SİVAS - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Sivas'ta kabirleri başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte şüpheli bir şekilde gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, mezarları başında anıldı. Düzenlenen anma programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP üyeleri, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleri katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve mezarlara karanfiller bırakıldı. Kaza için oluşturulan 9 kişilik bilirkişi heyetinin rapor yazma aşamasında olduğunu ifade eden Destici, "İnşallah rapor tamamlanıp Başsavcılığa teslim edildiğinde, soruşturmanın yeni bir seyir kazanmasını bekliyor ve ümit ediyoruz" dedi.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Mustafa Destici, Kahramanmaraş, İsmail Güneş, Helikopter, Politika, 3-sayfa, Medya, Genel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Genel Gazeteci İsmail Güneş Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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