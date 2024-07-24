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Gazeteci Yalçın Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi'nin sahibi ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Sönmez, 6 aydır mücadelesini verdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hayatının kaybetti. Yalçın Sönmez'in cenaze ikindi namazının ardından Üsküdar Şakir Camii'nde kaldırıldıktan sonra toprağa verildi.

Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi'nin sahibi ve editörü, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Sönmez 6 aydır mücadelesini verdiği bağırsak rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yalçın Sönmez cenaze namazı Üsküdar Şakir'in Camii'nde ikindi vaktinden sonra kılındı. . Cenaze namazına Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, eşi Dr. Nurdan Sönmez, oğlu Öncücan Sönmez, oyuncu Merve Boluğur, akrabaları, arkadaşları, iş adamları Kocaeli İlçe Organize Sanayi Bölgesi Başkanları katıldı. Ayrıca cenazeye kurum, kuruluş ve birçok il ve ilçeden Organize Sanayi Bölgesi Başkanları da çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Sönmez'in naaşı Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, "Alikahya OSB Başkanımızın vefatı nedeniyle buradayız. Kocaeli Valiliği olarak, Valimiz İlhami Aktaş'ın şahsının ve Valiliğimizin başsağlığı dilekleri için aileyle birlikte olduk. Kocaelimizin üreten sanayicilerinden değer verdiğimiz, memleketine faydalı bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Sanayi camiamıza, Kocaelimize ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Süver, "Her ölüm erken ölüm demişler. Yalçın'ın ölümü de erken ölümdü. Yalçın güzel bir iz bırakarak aramızdan ayrıldı. Gazeteciydi. Kobi camiasına büyük hizmet etti. Küçük ve orta boy esnafa yol gösterdi. Bir Organize Sanayi Bölgesi kurdu. Bunların hepsi onun 60 yıllık hayatındaki kısa ama çok değerli varlıklar olarak anılacak. İyi bir baba, iyi bir aile reisi ve çok iyi bir arkadaş canlısıydı" dedi.