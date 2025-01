Gazetecilere At Turu Hediyesi

Genel

Gazeteciler Kapadokya'yı at sırtında gezdi

NEVŞEHİR - Kapadokya Atçılık Kültür Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nevşehir'de görev yapan gazeteciler için at turu düzenledi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Kapadokya Atçılık Kültür Derneği, Nevşehir'de görev yapan gazetecileri unutmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerin günlük hayattan uzaklaşarak stres atmasını isteyen dernek yönetimi, gazeteciler için peribacaları arasında at turu düzenledi. Yerel ve ulusal basın mensuplarının yoğun katılım sağladığı at turuna, Dernek Başkanı Murat Çiftçi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Uçman da katıldı. Yaklaşık 1 saat süren at turunda keyifli bir zaman geçiren gazeteciler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Dernek Başkanı Çiftçi yaptığı açıklamada, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Bu anlamlı günde ilimizde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek onların güzel vakit geçirmesini istedik. Zor şartlar altında görev yapan gazeteci arkadaşlarımızı günün stresinden bir nebze olsun uzaklaştırdıysak ne mutlu bize. Dernek olarak her zaman yanımızda olan ve bize destek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı diliyorum" dedi.

At turuna katılan Gazeteci Mehmet Günay da, Kapadokya Bölgesini at üzerinde gezmenin çok farklı olduğunu söyleyerek, bölgeye gelen tüm misafirlerin bu turları deneyimlemesini istedi.