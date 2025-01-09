Gazetecilere At Turu Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gazetecilere At Turu Hediyesi

Geniş Video İzle

Gazeteciler Günü'nde, Kapadokya'da gazeteciler için düzenlenen at turu ile stres atma fırsatı sunuldu.

09.01.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteciler Kapadokya'yı at sırtında gezdi

NEVŞEHİR - Kapadokya Atçılık Kültür Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nevşehir'de görev yapan gazeteciler için at turu düzenledi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Kapadokya Atçılık Kültür Derneği, Nevşehir'de görev yapan gazetecileri unutmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerin günlük hayattan uzaklaşarak stres atmasını isteyen dernek yönetimi, gazeteciler için peribacaları arasında at turu düzenledi. Yerel ve ulusal basın mensuplarının yoğun katılım sağladığı at turuna, Dernek Başkanı Murat Çiftçi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Uçman da katıldı. Yaklaşık 1 saat süren at turunda keyifli bir zaman geçiren gazeteciler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Dernek Başkanı Çiftçi yaptığı açıklamada, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Bu anlamlı günde ilimizde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek onların güzel vakit geçirmesini istedik. Zor şartlar altında görev yapan gazeteci arkadaşlarımızı günün stresinden bir nebze olsun uzaklaştırdıysak ne mutlu bize. Dernek olarak her zaman yanımızda olan ve bize destek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı diliyorum" dedi.

At turuna katılan Gazeteci Mehmet Günay da, Kapadokya Bölgesini at üzerinde gezmenin çok farklı olduğunu söyleyerek, bölgeye gelen tüm misafirlerin bu turları deneyimlemesini istedi.

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kapadokya, Nevşehir, Genel, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Genel Gazetecilere At Turu Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gazetecilere At Turu Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.