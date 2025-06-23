Gaziantep\'te Yazlık Yemeni Modası

Gaziantep'te yazlık yemeni sandalet ve terliklere ilgi arttı

Ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 ayrı hayvanın derisinden üretilen ve doğal oluşuyla bilinen yemeniler, ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçme özelliği nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Genellikle yaz aylarında tercih edilen yemeni ayakkabıların sandalet ve terlik modelleri de geliştirildi.

Anadolu'nun birçok şehrinde yüzyıllardır insanların ayaklarını koruyan yöresel ayakkabı yemenilerin yazlık modelleri büyük ilgi görüyor. Yapımında kullanılan malzemesi ve şekilleri değişiklik gösterse de yüzyıllardır insanların ayaklarını koruyan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yöresel ayakkabısı yemenilerin yazlık modellerini geliştiren ustaların yaptığı sandalet ve terlikler ile diğer modeller tercih edilmeye başladı. Son yıllarda doğal ve sağlıklı olduğu için daha fazla kişinin tercih ettiği yemenilerin yeni modellerini geliştiren ve renklerini çoğaltan ustalar, yemeni ayakkabıların sandalet ve terliklerinin de tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirtiyor.

Ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçiyor

Doğal deriden el emeğiyle üretilen yemeni, yaz aylarında ayak kokusu, ayakta terleme gibi sorunların da önüne geçiyor. Uzun emek sonrası elde yapılan ve son dönemde hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören yemeni, ayaktaki estetik duruşunun yanı sıra sağlıklı ve hijyenik olması nedeniyle de tercih edenler için büyük önem taşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve şehrin önemli kültürel değerleri arasında yer alan yöresel ayakkabı yemeni modelleri, meşakkatli pek çok işlemin ardından müşterilerine ulaştırılıyor. Genelde sığır ve manda derisinden üretilen, çeşitli renk ve modelleri ile dikkat çeken yemenilerin üst kısmı dana ve keçi, içi koyun veya dana, alt ve iç köselesi ise manda derisinden yapılıyor.

Yerli vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de büyük bir ilgisini çekiyor

Kentin tarihi ve turistik mekanlarında satışa sunulan yemeniler, çeşitli renkleri ve modelleri ile yerli vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de büyük bir ilgisini çekiyor. Yemeni ustası Fırat Dikilitaş, Gaziantep'in yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeninin yeni modelleri olan sandalet ve terliklerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için yaz aylarında rağbet görüyor

Yemeni ayakkabıların terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için özellikle sıcak yaz aylarında büyük rağbet gördüğünü belirten Dikilitaş, asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yemeni ayakkabı çeşitlerinin ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle küçükten büyüğe her yaştan kişi tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan ve orijinal özelliklerini kaybetmeden günümüze kadar gelen Gaziantep'in yöresel el dikimi yemeninin, son yıllarda tasarlanan yeni model ve çeşitli renkleriyle de dikkat çektiğini belirten Dikilitaş, geleneksel yemeni ayakkabının yanı sıra sandalet, terlik ve diğer yemeni modellerini geliştirdiklerini söyledi.

"Ayak sağlığını düşünen insanlar yemeni giymeli"

Son günlerde artan sıcak havalarda vatandaşların ayak kokusu, terleme ve mantardan koruduğu için yemeni ayakkabıları ve modellerini tercih ettiğini söyleyen Fırat Dikilitaş, "Yemeni genel olarak dünya çapında giyiliyor. Havaların ısınmasıyla beraber yemeniye daha çok rağbet var. Ayak sağlığını düşünen insanlar yemeni giymeli. Çünkü ayak sağlığı için rahat bir ayakkabıdır. Deri gözenekleri açık bir ayakkabı olduğu için ayaklarınız sürekli hava alışverişinde bulunur. Mantar, nasır gibi hastalıklar ayakta havasızlıktan ve sürtünmeden meydana gelir. Biz yemeninin tabanına camız derisi kullanıyoruz. Taban derisinde deri gözenekleri çok fazladır. Bu sayede ayağınız sürekli hava alışverişinde bulunur ve nefes alır. Bu yüzden mantar ve nasır gibi hastalıklar ayağınızda bulunmaz" dedi.

"İstek üzerine her çeşit renk ve model var"

Yemeni ayakkabıların hafif olması nedeniyle ayakları yormadığını ve ince deri nedeniyle de rahat bir kullanım imkanı sunduğunu ifade eden Dikilitaş, "Daha önce sadece kırmızı ve siyah renklerde yemeni vardı. Şu anda artık istek üzerine her çeşit renk ve model var. 30'a yakın modelimiz, 100'e yakın farklı tonlarda rengimiz var. Yazın giyilebilecek en rahat ve en sağlıklı ayakkabı olan açık sandaletler de yapıyoruz. Dünyanın her yerine satıyoruz. Genelde ürünlerimiz mevsimliktir. Normal ürünlerimiz yaz aylarında da giyiliyor. Fakat sandalete daha çok rağbet var. Yaz aylarında sandalete olan ilgi yemeniye göre daha çok oldu. Rekabet için de değişim şarttı. Bunu da biz yaptık. Terlikler ve sandaletler daha çok rağbet görüyor. Çoğu kişi, 'yemeniden sandalet olur mu?' diye sorarken çoğu kişi tarafından da beğeniliyor" diye konuştu.