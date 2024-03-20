Gaziosmanpaşa'da 2 tenis kortu ve 1 futbol sahası hizmet açıldı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Spor Vadisi Projesi" kapsamında 2 tenis kortu ile 1 futbol sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi Kemal Şeker Bulvarı'nda yapımına devam edilen Spor Vadisi Projesi'nin içinde yer alan 2 tenis kortu ve 1 futbol sahası düzenlenen törenle hizmete geçirildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile davetliler katıldı.
"Yürüyüş yolları, dinlenme alanları, bisiklet yolları ve diğer hizmet alanlarıyla burasını gençlik ve spor vadisi yapacağız"
Programın açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Burası boş bir hafriyat alanıydı. Terk edilmiş bir yerdi. Burayı gençlik ve spor vadisi yaparken hemen sol tarafta da ilçemizin ilk yüzme ve spor kompleksini, arka tarafta geçen gün hizmete açtığımız Kırkçeşme Parkını ve yürüyüş alanlarını tamamlayarak bugün açacağımız tenis kortları, halı sahalar ile birlikte idare yönetim tesisini ve sonrasında da gençlerimize müjde olarak açacağımız bu pistini de buna ilave ederek yürüyüş yolları, dinlenme alanları, bisiklet yolları ve diğer hizmet alanlarıyla burasını Gençlik ve Spor Vadisi yapacağız. Biz bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl tuttuysak tutacağız. Yeşili, spor alanları, yürüyüş alanları, spor tesisleri, yüzme havuzları ile birlikte önümüzdeki dönemde burası Gaziosmanpaşa'nın en fazla kullanılmasına müsait alan olarak halkımızın hizmetine açılacaktır" dedi. Yapımı tamamlanan yapıda 2 adet tenis kortu, 1 adet futbol sahası, 150 seyirci kapasiteli tribün, soyunma odaları ve idari birimler yer alıyor.
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