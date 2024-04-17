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Genç Çevirmenler Yarışması'nın kazananları belli oldu

ANKARA - Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Çevirmenler" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Çevirmenler" yarışmasında dereceye giren öğrencilere sertifikaları verildi. 12. kez düzenlenen yarışmanın ödül törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve davetliler katıldı.

Bu yıl, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 kategoride 125 öğrenci yarıştı. Türkçe çevirileri ile dereceye giren öğrenciler, Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlenen törende, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay tarafında sertifikaları taktim edildi.

Yarışmada birinci olan çevirmenler Brüksel'de yerleşik AB kurumlarını ziyaret ile ödüllendirilirken, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 'Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı'na katılım sağlayabilecekler.

AB ile Türkiye ilişkilerinin inişli-çıkışlı olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Bozay, "Türkiye'nin bir yol haritasında, 360 derecelik dış politikasında önemli yer tutuyor. Ankara Antlaşması'nın da 60. yılını kutladığımız bir yılda yine sizlerle birlikte böyle bir AB ilişkilerine katkıda bulunacak ayrı bir çalışma disiplininde sertifika törenindeyiz. Çok sayıda öğrenci girdi bu yarışmaya. Yarışmaya bin 248 öğrencimiz katıldı. Bu sayıda bizi çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.