Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar"
Fatih'te sevgi yürüyüşü yapıldı
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar. İşte Fatih böyle bir ilçe. Teşkilatların güçlü olduğu onlarca, yüzlerce kişiyi yetiştirdiği efsane bir teşkilat. Burada güzel bir yürüyüş yaptık. İnşallah yarın akşam burada sandıkları patlatarak Fatih'te herkese diyeceğiz ki Fatih burada" dedi.
Selamını Dünyaya Çak Yeniden Fatih Sevgi Yürüyüşü, Mihrimah Sultan Camii'nin önünden başlayarak Fatih Belediyesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ne devam etti. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, protokol üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.
"Fatih ayağa kalkarsa İstanbul İstanbul ayağa kalkar"
Fatih sevgi yürüyüşünde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar. İşte Fatih böyle bir ilçe. Teşkilatların güçlü olduğu onlarca, yüzlerce kişiyi yetiştirdiği efsane bir teşkilat. Burada güzel bir yürüyüş yaptık. İnşallah yarın akşam burada sandıkları patlatarak Fatih'te herkese diyeceğiz ki Fatih burada. Fatih coştu. Ayağa kalktı geliyor. Koptu fırtına geliyor. O nedenle Fatih böyle bir teşkilat. Yaklaşık üç aydır kampanya yürütülüyor. Değerli başkanımız Ergün Turan ekibi, teşkilatımız, herkes omuz omuza, gönüle kadın kollarımız, gençlik kollarımız, herkes çalıştı. Beş yıl boyunca çok çalıştı. Dört yüz tane eser kazandırdı. Her noktaya dokundular. Önceki dönemde de Mustafa Demir başkanımız güzel eserler ortaya koydu. Fatih'te güzel işler yapıldı. Güzel teşkilatlar, güzel dostlar var. İşte bu eserlerin sonucunda yarın akşam hep beraber sonucu kutlayacağız. Herkesi sandığa getireceğiz ve buradan yeni bir zafer kazanacağız inşallah. Buna yürekten inanıyoruz. Oylara sahip çıkma zamanı. Oysa bize düşen şimdi dostlarımızı aramak sandıklara getirmek. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah İstanbul'da bir dönüşüm olacak. Depremde, yangında, sahada olan Murat Kurum lazım. Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. Fatih'te Ergün Turan'la devam" dedi.
"Büyük bir oy farkıyla bu seçimi alacağımıza inanıyorum"
"Demokrasi şöleni içerisinde bir kampanya dönemi geçti" diyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'te bugüne kadar kardeşlikle, güzellikle geldik. Fatih'te hep beraber yüz akı işler yaptık. Bunu herkes görüyor. Hayatımda ilk defa bu kadar para harcanan bir seçim gördüm. Biz harcamadık parayı biz yetişmeye çalıştık. Ama Allah'ın izniyle Fatih'e yakışanı yaptık ve demokrasi şöleni içerisinde bir kampanya dönemi geçti. Kimseyle kavga etmedik. Kardeşlik içerisinde bir seçim yarışması yapıldı. Geçen seçimde AK Parti olarak yüzde 53 oy aldık. Yüzde 36'da en yakın rakibimiz oy aldı. Biz milletimize güveniyoruz ve inanıyoruz. İnşallah yarın akşam çok daha büyük bir oy farkıyla bu seçimi alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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