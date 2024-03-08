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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Türkiye'de kadının her alanda yer alması bizleri gururlandırıyor"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlenen programa katıldı. Bakan Bak, "Türkiye'de kadının her alanda yer alması bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Çatladıkapı Sosyal Tesislerinde bir program düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih İlçe Emniyet ve Şube Müdürleri, Kamu Kurumlarında çalışan kadınlar ve ev hanımları katıldı.

"Kadınlarımız Fatih'imize değer katıyorlar"

Kadınlar günü vesilesi ile kadınlarla bir araya gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Hayatın her alanında olan kadınlar. Fatih'e ve İstanbul'a değer katan hanımefendiler her meslek grubundan var. İçimizde kadın Emniyet Müdürlerimiz, kadın muhtarlarımız, kadın gazetecilerimiz, kadın STK başkanlarımız, koruma müdürümüz ve hayata değer katan ev hanımlarımız var. Kadınlarımızın hepsi hayata değer katan insanlardır. Fatih'imize değer katıyorlar. Biz bundan eminiz" dedi.

"Kadınların gücü olmadan Türkiye Yüzyılı inşaa edilemez"

Kimseyi ayırmadan Türkiye Yüzyılı yolunda ilerlediklerini söyleyen Turan, "Kadınların gücü olmadan Türkiye Yüzyılı inşaa edilemez. Cumhurbaşkanımız sık sık söylüyor: Kadınların emeği yok sayıldığında toplum yüzde 50 gücünü kaybetmiş demektir. Eğer biz kadınların emeğini yok sayacak olursak bugünkü gücümüzün yarısını yok kabul etmiş oluruz. Dolayısıyla biz kadın erkek demeden güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fatih'te yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi Kütüphanelerdir"

Türkiye'nin geleceğinde 5-10 yıl sonra bugünkü sayıdan çok daha fazla kadının etkin olacağını söyleyen Turan, "Bizim son dönemde Fatih'te yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi Fatih Kütüphaneleridir. Enteresan bir tespitimiz var Türkiye'nin geleceği açısından. Türkiye'nin geleceğinde 5-10 yıl sonra bugünkü sayıdan çok daha fazla kadın etkin olacaktır. Yönetimde de etkin olacaktır. Şu anda kütüphaneleri dolduranlar en çok çalışıp emek verenler genç kızlarımız. En iyi yerlere gelenler hep kızlarımız oluyor. Türkiye'nin geleceğinde çok daha etkin olacağını görüyoruz. Biz de bu manada kadınlarımızın her alanda etkin olmaları için uğraşıyoruz. Kadın eğitim birimlerimizde son 5 yılda Fatih'te 16 açık birimimiz var şu anda. 5 bini aşkın kursiyer var. Şu anda tekamül sınıflarımız var. Buralarda çok nitelikli işler çıkartılıyor. Bu dönem amacımız bunların ekonomiye de dönmeleri" diye konuştu.

"Fatih Belediyesi ile çok güzel işler yapıyoruz"

"Kadınlar günü için Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başkanımız önderliğinde Türkiye'de son 22 yılda spor devrimi yaptık. Spor tesislerinin yatırımını arttırdık. Ailelere çocuklarınızı alın bizim tesislerimize getirin diyoruz. Tabi bunu belediyelerle beraber yapıyoruz. Ergün Başkan biraz evvel anlattı. Hakikaten Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Belediyelerimiz ile çok güzel işler yapıyoruz özellikle Fatih Belediyesiyle" dedi.

"Türkiye'de kadının her sektörde her alanda yer alması bizleri gururlandırıyor"

Kadınların üretim yapması için Fatih Belediyesine destek verdiklerini söyleyen Bakan Bak, "Fatih Belediye Başkanı benim çok eski dostum. Siyasette uzun yıllar çalıştık. Çok pratik ve çok hızlı düşünür. Çok hızlı işler yapar ve sonuç getirir. O yüzden biz Fatih Belediyesine yaptığımız projelerin hepsini çok kısa sürede bittiğini, sonuçlandığını ve netice aldığını görüyoruz. Bunların başında kütüphaneler geliyor. Kütüphaneleri birlikte yaptık. Biz de katlı verdik. Yaptığı şey gençlerimize dokunan çok çok önemli bir şey. Çocuklar kütüphaneye gelip ders çalışıyorlar ve orada çay çorba içiyorlar. Yine kadınların üretim yapması için başta GastroSanat'ı açılması için biz de destek olduk. Başkan çok çabuk iş bitirir. TOKİ'den gelen tecrübesi ve önceki dönemki dönemden gelen tecrübesi ile müthiş bir şekilde iş bitiriyor. Biz de çok mutlu mutlu bir şekilde onunla çalışmayı tercih ediyoruz. Türkiye'de kadının her sektörde her alanda yer alması bizleri gururlandırıyor. Başkanın verdiği istatistiklere göre de görüyorsunuz çatıştığınız bayan yöneticiler çok daha disiplinli. İş disiplinleri yüksek ve hedeflerine çok çabuk kilitlenen bireyler. Dolayısıyla bayanlarla çakışmak çok verimli" diye konuştu.

"Her haliyle Ergün Başkan Fatih'e dokundu"

Fatih Belediye Başkanı Turan'ın Fatih'e dokunduğunu ve dokunmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Bak, "Başkanın sur boyunca yaptığı yeşil alanlar, camilerin ihya edilmesi ve kültürel eserlerin korunması gibi projelere destek veriyoruz. Her haliyle Ergün Başkan Fatih'e dokundu ve dokunmaya devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz hizmetleri için" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan günün anısına programa katılan kadınlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.