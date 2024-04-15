Gökdelenlerin arasında göz kamaştıran Barbaros Hayrettin Paşa Camii böyle görüntülendi
İSTANBUL - Gökdelenlerin arasında tüm heybetiyle gece ışıl ışıl duran Barbaros Hayrettin Paşa camii havadan çekilen görüntüsüyle eşsiz manzaralar oluşturdu.
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii Beşiktaş ilçesinde yer alan Levent, Büyükdere Caddesi'nde ışıklandırması ile göz kamaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı gören ile 12 Mayıs 2023 tarihinde ibadete açılan camide 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabiliyor. Hava karardığında ise çevresinde bulunan gökdelenlerin ışıklandırmasını geride bırakarak özel tasarım ışıklandırma sistemleri ile büyük beğeni topluyor. Osmanlı Cihan Devleti mimari özelliklerine sahip olan caminin ışıklandırması, ana kubbe, minareler ve dış duvarlarının çoğu mimari güzelliğini gözler önüne seriyor. Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğa sahip.
Detay süslemeler görenleri mest ediyor
Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısında suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı. Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi. Caminin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca caminin minarelerinde martı detayları bulunması ayrı bir güzelliğe sahip.
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