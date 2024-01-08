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Görme engelliler şehitliği ziyaret etti

Kırşehir'de düzenlenen Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli dernekleri, Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne giderek şehitlerin mezarlarına dua etti ve karanfil bıraktı. Programda, Irak'ta şehit düşen askerlerin fotoğrafları da taşındı ve dua edildi. Engelli dernekleri, eğlenceli etkinlikleri iptal ederek şehit ve gazi ailelerinin destekleriyle şehitliği ziyaret etmeyi tercih etti.

Görme engelliler şehitliği ziyaret etti
08.01.2024 - 23:10,
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Görme engelliler şehitliği ziyaret etti

KIRŞEHİR - Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir'de toplanan engelli dernekleri; Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde dua edip şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde eğlenceli etkinlikleri iptal eden Kırşehir'deki engelli dernekleri; Ahmet Tozluklu Şehitliğine giderek dua edip şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda engelli vatandaşlar; Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen askerlerin de fotoğrafını taşıyarak dua etti. Kur'an tilavetinin okunduğu programda konuşan Ümran Yüksel, kızıyla birlikte şehitliği ziyaret ettiğini ve yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Görme engeli olan Necdet Manav ise açıklamasında; "Görme Engelliler Haftası etkinliklerinde sazlı sözlü eğlence yerine şehitliği ziyaret etme kararı aldık. Şehitlerimiz için dua ettik" dedi. Engelli Dernekleri adına konuşan Adnan Göçmen ise açıklamasında; "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılacak etkinlikleri Kırşehir'de bulunan engelli dernekleri ile ortak karar alarak iptal ettik. Eğlence dolu etkinlikler yerine şehit ve gazi ailelerinin destekleriyle Ahmet Tozluklu Şehitliğinde dua edip şehitlerimizi anmayı uygun gördük" diye konuştu. Programa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yunus Erdoğdu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya da destek verdi.

Dua edilmesinin ardından son bulan programda engelli vatandaşlar şehitlerin kabirlerinde dua edip karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA
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