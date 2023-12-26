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Gümüşhane şehidini son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gümüşhane şehidini son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit eşinin tabutuna sarılan Seda Yazıcı, gözyaşları içinde ağıtlar yaktı. Cenaze namazına Gümüşhane Valisi, Bayburt Valisi, milletvekilleri ve şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı.

Gümüşhane şehidini son yolculuğuna uğurlandı
26.12.2023 - 22:44,
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Gümüşhane şehidini son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde sızma girişimi yapan bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temas neticesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı bugün memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karnında evladını taşıdığı 4 aylık şehit eşinin tabutuna sarılan Seda Yazıcı, "Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?" diyerek ağıtlar yaktı.

Cenazesi dün askeri uçakla Hakkari'den Trabzon'a buradan da karayolu ile baba ocağı Şiran ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için bugün ilçe merkezindeki pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Müftü Hüseyin Gün'ün kıldırdığı cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Gözyaşları içerisinde ağıtlar yakan acılı eş "Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?" diyerek ağıtlar yaktı.

Babası 2005 yılında vefat eden ve 10 kardeşi olan şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutu başında gelinini teskin etmeye çalışırken, cenaze namazına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, milletvekilleri Celalettin Köse, Musa Küçük, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı. Pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Telme köyüne gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Gümüşhane şehidini son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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