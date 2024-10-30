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Güreş Devesiyle Sünnet Şöleni

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Burhaniye'de lüks arabalar yerine güreş devesi ile sünnet konvoyu yapıldı. 3.500 kişi katıldı.

30.10.2024 10:43
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Milyonluk lüks araba ile değil, milyonluk güreş devesi ile sünnet konvoyu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ilginç bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı. Aile çocuklarını lüks otomobiller ile gezdirmek yerine güreş devesini tercih etti. Baba Abdullah Aydoğdu, "Lüks arabalarla sünnet cemiyetleri devamlı olan şeylerdi. Biz değişiklik olsun diye deveye bindirelim dedik" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde lüks araçlar ile sünnet konvoyu yapmak yerine güreş devesi ile sünnet konvoyu yaptılar. 16 bayrak ve mehteran eşliğinde sünnet çocuğu Yusuf Ali Aydoğdu, bölgenin simgelerinden güreş devesi ile sünnet konvoyu yaptı. 3 bin 500 kişinin katıldığı sünnet cemiyetinde davetliler deve üzerindeki sünnet çocuğuna büyük ilgi gösterdi.

Bölgesel değerlere önem verdiğini ifade edene baba Abdullah Aydoğdu, "Lüks arabalarla sünnet cemiyetleri devamlı olan şeylerdi. Biz değişiklik olsun diye deveye bindirelim dedik. Mehteran gösterisi, bayraklarla beraber çok güzel bir şölen yaşattık misafirlerimize. Gelen misafirlerimiz de hepsine Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepsine. Çok güzel bir şenlik oldu" dedi.

Develerin sünnet için özel olarak hazırlandığını ifade eden deve yetiştiricisi Mehmet Reşit "Çok değerliler. Atlar gibi bunlar da çok değerli. Özel sporları var, Özel yerleri var, özel bakımları var bunların da. Bayağı büyük, çok ilgi çekiyorlar. Devemizi gördüğünüz gibi komple süslüyoruz, hazırlıyoruz. Sünnet Cemiyeti'ne en uygun deveyi götürüyoruz. Sünnet çocuğunu rahat taşıyabilecek şekilde, En güzel şekilde süsleyip Sünet Cemiyeti'ne yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Reşit, güreş develeri ile sünnet konvoylarının Burhaniye'nin yarı sıra Edremit ve Ayvalık ilçelerinde de rağbet gördüğünü ifade etti.

Güreş Devesiyle Sünnet Şöleni
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Güreş Devesiyle Sünnet Şöleni - Son Dakika

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