Hak-İş, 1 Mayıs'ı Kocaeli'nde kutluyor - Son Dakika
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Genel

Hak-İş, 1 Mayıs'ı Kocaeli'nde kutluyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'nde kutluyor. Kocaeli İzmit'te bulunan Seka Park'ta gerçekleştirilecek mitingde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan halka seslenecek ve ardından Hak-İş'e ait alt sendikaların katkısıyla '1 Mayıs Bildirisi' okunacak.

02.05.2024 00:29  Güncelleme: 00:31
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Hak-İş, 1 MayısKocaeli'nde kutluyor

KOCAELİ - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'nde kutluyor.

Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması çerçevesinde Kocaeli İzmit'te bulunan Seka Park'ta miting gerçekleştirecek. 13.00'de başlanması beklenen mitingde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, miting alanında bulunan halka seslenecek. Konuşmaların ardından ise Hak-İş'e ait alt sendikaların da katkısıyla "1 Mayıs Bildirisi" okunacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hak-İş, 1 Mayıs'ı Kocaeli'nde kutluyor - Son Dakika

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