Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi - Son Dakika
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Genel

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, hastane tuvaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

05.07.2024 09:26
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Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

HASTANE TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45), hastanenin tuvaletinde ölü bulundu. Erciyes'in ilk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastane önünden kareler;

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi - Son Dakika

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