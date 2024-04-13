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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Hatalı park edip trafiği tıkadı, tepki görünce belediyeyi suçladı

SİVAS - Sivas'ta hatalı park sebebiyle yolu trafiğe kapatan otomobil sürücüsü, beklemek zorunda kalan diğer sürücülerden tepki görünce belediyeyi suçladı.

Olay öğlen saatlerinde Camikebir Mahallesi Ulucami park sokakta yaşandı. Otomobilini hatalı yere park eden sürücü, yolu daraltınca yol trafiğe kapandı. Tıkanan yolda araç kuyruğu oluştu. Aracın sürücüsü yaklaşık yarım saat sonra gelip aracını kaldırdı. Sürücüler hatalı parka tepki gösterdi. Hatalı park yapan sürücü ise araçların geçebileceği genişlikte park yaptığını belirtip, belediyeyi yeterli park alanları yapmamakla suçladı.

"Böylesi bir yerde olmaması gereken bir park"

Manisa'dan bayram tatili için geldiklerini ifade eden Göktuğ Demirbeyli, "Ailem hemen buradaki camiye ibadet için girdi. Önümüzde ki araç nedeniyle yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz, ilerleyemiyoruz. Böylesi bir yerde olmaması gereken bir park bu ama maalesef burada gerçekleşmiş. Kendisine ulaşamıyoruz. Trafik ekiplerine bildirdik durumu bekliyoruz" dedi.

"Buraya park yapılmaması lazım"

Hasan Şahin, sürücülerin gelip geri döndüğünü belirterek, "Büyük araba olunca dönemiyor da. Hep sıkıntı. Trafik ekiplerini de aradılar. Buraya bir çözüm bulmaları lazım. Çöp konteynerlarının karşısı park alanı ama yanı park yeri değil. Buraya park yapılmaması lazım. Trafik ekipleri de sürekli geliyor ama her zaman her saat başı da buraya gelemezler" şeklinde konuştu.

"Öncelikle belediye park problemine bir çözüm bulmalı"

Hatalı park nedeniyle caddeyi tıkayan sürücü ise "Hemen çekiyorum kusura bakmayın. Uzun da bir süre olmadı aslında. Bu da belediyemizin sorunu park problemi Sivas'ta çözülmüyor. Öncelikle belediye park problemine bir çözüm bulmalı. Aracımda aslında numara da var" dedi.