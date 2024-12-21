Hatay'da Kadın Şoförlerden Örnek Hizmet - Son Dakika
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Hatay'da Kadın Şoförlerden Örnek Hizmet

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Dörtyol'da 7 kadın servis şoförü, çocuklara şefkatle yaklaşarak güvenli taşımacılık yapıyor.

21.12.2024 09:38
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Basılan kornaları ve söylenen sözleri umursamayan kadın servis şoförleri, şefkatle yaklaştıkları öğrencileri güvenle taşıyorlar

Usta kadın şoför Aynur Avara, " "Çocuklara da bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz, araçtan indirirken ve bindirirken özen gösteriyoruz"

Kadın Şoför Özgen Özyer, "Baba mesleğini devraldım ve sekiz yıldır da yollardayım"

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenci servis taşımacılığında araç şoförü olarak görev alan 7 kadın, azimleri ve mesleklerindeki başarılarıyla takdir topluyorlar.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 7 kadın yıllar önce başladıkları servis şoförlüğünü azim ve başarıyla sürdürmeye devam ediyorlar. İnsanların kornaya basmasına ve yol kesmesine aldırış etmeyen kadın şoförler, evlatları gibi gördükleri öğrencileri sağ salim evlerine ve okullarına ulaştırma bilinciyle direksiyon sallıyorlar. İlçe halkı tarafından kabul edilen kadın şoförler ekonomiye katkı sağlarken, azimleri ve başarılarıyla da kadınlara örnek oluyorlar.

"Çocuklara da bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz, araçtan indirirken ve bindirirken özen gösteriyoruz"

Çocukların özel sevgisi ve ailelerin takdiriyle karşılaştıklarını dile getiren 42 yaşındaki Aynur Avara, "Sekiz sene önce eşimin desteğiyle başladım. Eşimin bana olan güveni sayesinde sekiz yıldır mesleğimi devam ettiriyorum. Servis aracı şoförü olmak çok güzel bir duygu ve bizleri gören hem cinslerimizde bizleri çok tebrik ediyor. Türk milleti de alıştı artık kadınlar istese her şeyi yapabilir. Büyük şehirlerde daha büyük araçlar kullanan kadınlar, tır şoförü olan ve büyük otobüs kullanan kadınlarda var. Çocuklara da bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz., araçtan indirirken ve bindirirken özen gösteriyoruz. çocuklarda bizlerden çok memnunlar onları çok seviyoruz. Kadın şoför olarak velilerimiz bizleri takdir ediyorlar" dedi.

"Baba mesleğini devraldım ve sekiz yıldır da yollardayım"

Babasının mesleğini devralarak aracın direksiyonuna geçtiğini dile getiren 8 yıllık servis şoförü 44 yaşındaki Özgen Özyer, "Servis aracında kadın şoför olarak yaptığımız bu işte özellikle de çocuklarımızı taşıdığımız için, geleceğin neslini taşıdığımız için veliler ve diğer şoförler bizleri takdir ediyor. Kadınların yapması gereken bir iş olarak görüyorum şoförlüğü. Küçüklükten beri bu işi yapıyorum, babam da servis şoförüydü ve katkısı çok oldu. Allah rahmet eylesin. Baba mesleğini devraldım ve sekiz yıldır da yollardayım. Yaşlı amcalardan çok takdir aldım, yolda durup bizi alkışlıyorlar ve kadın arkadaşlardan da destek aldım. Bazen trafik içinde yaşadığımız sıkıntılar oluyor amagenel insanların kişiliğine bağlı diyorum ben" ifadelerini kullandı.

"Önümüzü kestiler, korna çaldılar ama başardım"

Şoförlüğünün ilk başlarında aracının önünü kesen ve sürekli kornaya basan sürücülerin olduğunu dile getiren 14 yıllık şoför 44 yaşındaki Hanife Toksoy, "On dört yıldan beri servis şoförlüğü yapıyorum. İlk başladığım zamanlar bayağı bir sıkıntı çektim, yadırgadılar yapamazsın dediler. Önümüzü kestiler, korna çaldılar ama başardım. Bu şekilde çok şeylerle karşılaştık ama son zamanlarda herkesin desteğini ve güvenini aldık bu şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hatay\'da Kadın Şoförlerden Örnek Hizmet
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay'da Kadın Şoförlerden Örnek Hizmet - Son Dakika

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