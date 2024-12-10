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Hatay Valisi Masatlı: "Kapalı olan Yayladağı Karadut sınır kapımız Suriyeli misafirlerin geçişi için hazırlanmış durumdadır"

"Suriyeli misafirlerimizi karşı tarafa yolcu ederken her türlü ilgi alakayı gösteriyoruz"

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı Yayladağı Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, " 13 yıldır ülkemizdeki Suriyeli misafirlere her türlü ilgi alakayı göstererek misafir ettiysek bugün de Suriyeli misafirlerimizi karşı tarafa yolcu ederken uğurlarken aynı desteği ilgiyi gösteriyoruz" dedi.

Yaklaşık 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Gümrük Kapısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrardan açıldığı duyurmuştu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Akabinde açıklama yapan Vali Masatlı," Öncelikli olarak Suriye'deki son gelişmelerden sonra 2013 yılından beri kapalı olan Yayladağ Karahudu kapımız sayın cumhurbaşkanımızın kabine sonra vermiş olduğu müjde ile bugün itibariyle açılmıştır. Tabi bu süreç 13 yıldır diktatörlük rejiminin baskısıyla ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimizde sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde onurlu düzenli güvenli bir geri dönüş için çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"Suriyeli misafirlerin rahatça geçmesi için bütün tedbirler alındı"

Vali Masatlı," 11 yıldır kapalı olan Yayladağ Karahudut kapımız Suriyeli misafirlerimizin geçişi için hazırlanmıştır. Burada geçen sürede gerek buranın donanımı gerek sistemi bunları tamamen gözden geçirilmiştir. Buraya gelen Suriyeli misafirlerimizin de rahatça karşı tarafa geçmesi için insani olan bütün ihtiyaçlarıyla ilgili her tür tedbir alınmıştır. 13 yıldır ülkemizdeki Suriyeli misafirlere her türlü ilgi alakayı göstererek misafir ettiysek bugün de Suriyeli misafirlerimizi karşı tarafa yolcu ederken uğurlarken aynı desteği ilgili gösteriyoruz. Misafirlerimizin kendi bölgelerinde savaştan ve çatışmadan uzak güvenli huzurlu mutlu bir şekilde yaşaması en büyük dileğimizdir" sözlerine yer verdi.