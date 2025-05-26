Hayrunisa, Babasının Görmeyen Gözleri - Son Dakika
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Genel

Hayrunisa, Babasının Görmeyen Gözleri

26.05.2025 18:52
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6 yaşındaki Hayrunisa, görme engelli babasına destek olarak ona yönlendirme yapıyor.

6 yaşındaki Hayrunisa, babasının görmeyen gözleri oldu

6 yaşındaki Hayrunisa, atık toplayarak ailesine bakan görme engelli babasının en büyük destekçisi oldu

Baba Ali Dağ:

"Hayrunisa olmasa ben işe çıkamam"

Hayrunisa Dağ:

"Babamın görmeyen gözleri oluyorum, onunla işe gitmekten mutluyum

ADANA - Adana'da yüzde 95 görme, yüzde 36 işitme engelli babanın 6 yaşındaki kızı, işteyken görmeyen gözleri ve duymayan kulakları oluyor.

Yüzde 95 görme, yüzde 36 işitme engelli olan Ali Dağ (41), 11 sene önce Azize Dağ ile evlendi. Çiftin, Muhammet Samet (10), Fatma Ebrar(7), Hayrunisa ve İbrahim Erenisimli 4 çocukları dünyaya geldi. Gözleri neredeyse hiç görmeyen ve duyma kabiliyeti de sınırlı olan Ali Dağ, ailesini geçindirebilmek için atık kağıt toplayarak yaşamını sürdürüyor. Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele eden babanın, sabahın erken saatlerinde çıktığı iş yolculuğuna son yıllarda küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor. Henüz ilkokula bile başlamamış olan Hayrunisa, babasının bastonla yürürken karşılaştığı engelleri aşmasına yardım ediyor, yolda karşılaştıkları insanlarla babasının iletişim kurmasına destek oluyor.

"Dünyaya farklı bir şekilde bakmak isterim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Ali Dağ, "Gözlerim görmüyor ve işe kızımla birlikte gidiyoruz. Kızım beni yönlendiriyor, o olmasa hiçbir şey yapamam. Gözümün tedavisi için yardım bekliyorum. Dünyaya farklı bir şekilde bakmak isterim. Kızım olmasa ben işe çıkamam, o benim görmeyen gözüm, elim, ayağım. O olmasa dışarı dahi çıkamam" dedi.

Hayrunisa da babasına yardımcı olduğunu anlatarak, "Babamın gözleri görmediği için ona yardımcı oluyorum. Karton topluyoruz, babamın görmeyen gözleri oluyorum. Babamla birlikte işe gitmekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hayrunisa, Babasının Görmeyen Gözleri - Son Dakika

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