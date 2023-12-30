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Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Yüksekova-Van Karayolu, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Heyelan sonucunda üç kişi yaralanırken, yolun açılması için ekipler seferber oldu. Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

30.12.2023 - 13:12,
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Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova- Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

HAKKARİ - Hakkari'de dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yüksekova-Van Karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Dün sabah saatlerinde Yüksekova-Van Karayolundaki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelan, üç kişinin yaralanmasına, yolun ise ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolun ulaşıma açılması için ekipler seferber edilmişti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken; karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika


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