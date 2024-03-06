Hortum felaketinin ardından esnaf yaralarını sarmaya başladı
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum afeti, tarım alanlarına, iş yerlerine, apartmanlara ve resmi kurumlara zarar verdi. Hortum sonrasında ilçe merkezine bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası elektrikler akşam saatlerinde verildi. İş yerlerinin camlarını kıran hortum; binaların alçılarını uçurdu, bina çatılarındaki güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu.
İş yeri çalışanları iş yerlerinin önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Çatısı uçan Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü binası ve lojmanlarının çatısı kurum bahçesinden toplandı. Temizlik çalışması yapıldı. Hortumun rüzgarla başladığını belirten Ali Rıza Sezgin, "Yağmur kuvvetli yağdı, hortum da bir anda gelince neye uğradığımızı şaşırdık. Eşyalarımız etrafa dağılarak ıslandı, ürünlerimizi zor topladık" dedi.
Ragıp Sarıkaya ise şunları söyledi:
"Hortum bir anda geldi, kısa sürede ne varsa aldı. Ben dışarıdan içeriye kendimi zor attım. Garajımız ve çatımız gitti, 5-10 saniye içerisinde oldu."
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.
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