İBB, Gülhane Parkı'nda 50 Ağaç Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İBB, Gülhane Parkı'nda 50 Ağaç Kesildi

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gülhane Parkı'nda toplam 50 ağacı keserek tartışmalara neden oldu. Ağaçların çürük olduğu iddia edilirken, vatandaşlar parkın geçmişteki doğal güzelliklerini hatırlatarak üzüntülerini dile getirdi.

04.11.2024 15:43  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Gülhane Parkı'ndaki 50 ağacı kesti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülhane Parkı'nda toplam 50 ağaç kesildi.

İBB tarafından Gülhane Parkı'ndaki bazı ağaçlar kesildi. Toplam 50 ağaç kesilirken, bunların çürük olduğu iddia edildi. 29 Ekim'den önce de Dolmabahçe ve Gazi Parkı'nda da ağaçların kesildiği öğrenildi.

Gülhane Parkı'nda bulunan vatandaş Ramazan Özcan, "Ağaçları muayene ediyorlar, ağaçlara bir şey yapıştırıyorlar. Bu ağacın içinin boş olduğunu tespit ediyorlar. 'Bu ağaç insanlara zarar verir' dediler. Ağaçları kestiklerinde gördüm ağaçların içi bomboş. Ben Gülhane Parkı'na ufak yaşlardan beri gidip geliyorum. Benim buraya ilk geldiğim zamanlarda burada ağaçlar, hayvanlar, kuşlar vardı. O zaman ben iki buçuk lira para verip giriyordum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gülhane Parkı, İstanbul, Ekonomi, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel İBB, Gülhane Parkı'nda 50 Ağaç Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 16:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: İBB, Gülhane Parkı'nda 50 Ağaç Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.