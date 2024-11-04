İBB, Gülhane Parkı'nda 50 Ağaç Kesildi

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İBB Gülhane Parkı'ndaki 50 ağacı kesti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülhane Parkı'nda toplam 50 ağaç kesildi.

İBB tarafından Gülhane Parkı'ndaki bazı ağaçlar kesildi. Toplam 50 ağaç kesilirken, bunların çürük olduğu iddia edildi. 29 Ekim'den önce de Dolmabahçe ve Gazi Parkı'nda da ağaçların kesildiği öğrenildi.

Gülhane Parkı'nda bulunan vatandaş Ramazan Özcan, "Ağaçları muayene ediyorlar, ağaçlara bir şey yapıştırıyorlar. Bu ağacın içinin boş olduğunu tespit ediyorlar. 'Bu ağaç insanlara zarar verir' dediler. Ağaçları kestiklerinde gördüm ağaçların içi bomboş. Ben Gülhane Parkı'na ufak yaşlardan beri gidip geliyorum. Benim buraya ilk geldiğim zamanlarda burada ağaçlar, hayvanlar, kuşlar vardı. O zaman ben iki buçuk lira para verip giriyordum" şeklinde konuştu.