İBB Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Talep Etti - Son Dakika
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Genel

İBB Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Talep Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda yapılan zam teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif sundu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında bir artış önerildi.

15.01.2025 23:13
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İBB toplu ulaşıma yüzde 35 zam talep etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda zam talebi belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, İBB toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifinde bulundu.

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu. 6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti. Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Talep Etti - Son Dakika

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