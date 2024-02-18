İliç maden sahasındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, İliç maden sahasındaki hummalı çalışmaları sürüyor

"Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı"

ERZİNCAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bakanlık, Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiğini, yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının hemen ardından bölgeye sevk ettiği ekipler çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Maden kazasının hemen sonrasında Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ve genel müdürlerin koordinesindeki 8 teknik ekip, sahada ilk andan itibaren başlattığı çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı" ifade edildi.

Açıklamada, "Maden ocağında yaşanan kazanın ilk anından itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ve genel müdürlerin koordinesindeki 8 teknik ekip; 2 georadar, 1 multistation ve 2 sensör ile bölgede gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık ekipleri tarafından 9 ayrı bölgeden bir yandan su ve topraktan numune alınıyor bir yandan da bölgenin hava kalitesi takip ediliyor. Alınan numuneler, Bakanlığa ait Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili laboratuvarlarda analize gönderiliyor" denildi.

"Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Maden sahasındaki 9 farklı bölgeden alınan su ve toprak numuneleri, 3 ayrı laboratuvarda tüm detaylarıyla analiz ediliyor. Bakanlık ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalarda; bölgede bulunan yeraltı suyu gözlem kuyularında, kazadan önce de yürütülen izleme sonuçları ile kazadan sonra yapılan analiz sonuçları da karşılaştırıldı. Analizde yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı" ifadesine yer verdi.

"Havada da siyanür bakımından olumsuzluk tespit edilmedi"

Bakanlık teknik ekipleri, su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesini de, 2'si tesis yakınında, 4'ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli olarak takip ediyor. Yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

"Geçici depolama alanları belirlendi"

Açıklamada, "Öte yandan bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanlar da belirlendi. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlık gözetiminde yapılarak, mevcut alanda sızdırmazlık şartları sağlandı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana transferi başladı" belirtildi.