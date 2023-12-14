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İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek - Son Dakika
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İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı. Alper Gezer Avcı'nın görev arması ise Türk devletlerini temsil eden yıldızlar, Türk Bayrağı ve Türkiye haritasını içeriyor. Misyon kapsamında Alper Gezer Avcı, 13 farklı bilimsel deney yapacak.

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı, 9 Ocak 2024\'te uzaya gidecek
14.12.2023 - 23:42,
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Bakan Kacır: "İlk Tük uzay yolcusu Alper Gezer Avcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek"

Alper Gezer Avcı'nın görev arması da belli oldu

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Görev armasında 100. yıl ve Türk devletleri vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 farklı deney yapacak

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek - Son Dakika
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