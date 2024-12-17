İnşaatta Tarihi Kaya Mezarları Bulundu

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İnşaat temelinde kaya mezar odaları ortaya çıktı

-Temelden kaya mezarı çıktığını duyan vatandaşlar çalışmaları merakla izledi

-Meraklı vatandaş Ümit Can Kurt, "Bulunan kaya mezarı alanı biz de çok fazla merak uyandırdı bütün herkes burada da kazı alanını izliyor"

HATAY - Hatay'da yürütülen inşaat çalışmalarında bina temelinde tarihi kaya mezar odaları ortaya çıktı. Mezardan çıkarılan seramik kaplar ekipler tarafından müzeye nakledildi.

Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temelinde kaya mezar odaları ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve alana şerit çekilerek koruma altına alındı. Temel alanına gelen müze ekipleri de kaya mezar odalarında çalışma başlattı. Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar müzeye nakledildi. Mezar odası içerisindeki pişmiş toprak lahit mezarın müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Meraklı vatandaşlarsa çalışmaları ilgiyle izledi.

"Bulunan kaya mezarı alanı biz de çok fazla uyandırdı bütün herkes burada da kazı alanını izliyor"

Kaya mezarında yürütülen çalışmaları merakla izleyen 18 yaşındaki Ümit Can Kurt, "Dün sabah kazı çalışması yapılırken bir alan bulundu. Eskilerden kalma yerin içerisinde mezar bulundu. Kazı çalışmasını yaparken gördüğümüzde andan itibaren direkt yetkililere bilgi verildi. Onlar da zaten gereken hususları yaptılar. Şu anda arkeologlar burada gereken işlemleri yapıyorlar. Bulunan kaya mezarı alanı biz de çok fazla merak uyandırdı bütün herkes burada da kazı alanını izliyor" dedi.