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İnsan sağlığını tehdit eden su boruları şoke etti: Her biri kanserojen madde içeriyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde altyapıdan çıkartılan, kanserojen madde içeren asbest borular belediye tarafından alışveriş mağazasında sergilendi. İnsan sağlığını tehdit eden asbest su boruları görenleri şoke etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçenin 60 yıllık altyapı problemi 2021 yılında ortadan kaldırıldı. Kanserojen madde içeren asbest su borularının yerine, yeni nesil borular ev ve iş yerlerine bağlandı. Altyapıdan çıkarılan borular ise bir alışveriş mağazasında sergilendi. Vatandaşların sağlığını tehdit eden borular görenleri de şoke etti. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarında 385 kilometre kazıldığını söyledi.

"İlçemizi 385 kilometre kazdık"

Vatandaşların sağlığı için ilçenin 60 yıllık altyapı problemini ortadan kaldırdıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Bugün ki sergi sebebimiz Yahşihan'ın 60 yıllık sıkıntısı olan alt yapıdan çıkarttığımız su borularını ifşa etmek istedik. Bir belediye başkanı için en zor karar alt yapıya girmektir. İlçemizi 385 kilometre kazdık. Yahşihan'dan Afyonkarahisar'a kadar ya da Samsun Çarşamba'ya kadar kazmak demek. Biz o yüzden gecemizi gündüzümüze kattık şehrimizi altını üstüne getirerek altyapıyı tamamladık" dedi.

"21'inci yıla göre yeni sisteme geçtik"

Kanserojen madde içeren asbest boruların yerine yeni nesil düktil borular takıldığını anlatan Türkyılmaz, "Asbest borular vardı. Asbest demek 70'li ve 80'li yıllarda kanserojen içeren borulardı. Biz yeni nesil düktil borulara döndük. Şu anda bizim yaptığımız sistemde ekip arkadaşlarımız telefonundan kumada edebiliyor. Vanalar ve su depoları takip ediliyor. Web sayfamızdan vatandaşlarımız istediği anda depolarımızın doluluk oranını görebiliyor. Yağmur suyu olsun kanalizasyon olsun içme suyu olsun 21'inci yıla göre yeni sisteme geçtik" şeklinde konuştu.

Türkyılmaz, her şeyin üstesinden geldikleri gibi tüm zorluklara rağmen altyapının da üstesinden başarıyla geldiklerini sözlerine ekledi.