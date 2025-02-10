İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü resepsiyonu

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İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "İran İslam Devriminin 46. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi

ANKARA - İran'ın Ankara Büyükelçiliğince "İran İslam Devrimi zaferinin 45. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türk yetkililer, yabancı misyonlardan temsilciler ve birçok davetli katıldı.

Burada konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, "İran ve Türkiye, sahip oldukları derin kültürel, tarihi ve medeniyet bağları sayesinde bölge ülkeleri arasında her zaman müstesna ilişkilere sahip olmuştur. Bu bağlamda, 2025 yılı, iki ülke halkı arasındaki kültürel, bilimsel ve eğitsel işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde değerli bir fırsat sunmak üzere 'İran-Türkiye Kültür Yılı' olarak ilan edilmiştir. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik etkileşimler de büyüme eğilimindedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, kapasitelerin karşılıklı olarak kullanımı sayesinde 30 milyar dolar hedefine doğru artarak ilerlemektedir. İran ve Türkiye birbirini tamamlayan ekonomilere sahiptir. Dolayısıyla, enerji, sanayi, tarım, karayolu ve demiryolu taşımacılığı, altyapı projelerine ortak yatırım, turizm ve diğer ekonomik alanlarda daha yapıcı ve kapsamlı bir işbirliği kurabilir. İran ve Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz jeopolitik konum, bu iki ülkeyi dünyanın doğusu ve batısını birbirine bağlayan bir köprü haline getirmiştir. Bölgesel ve uluslararası ulaşım ve transit ağlarının geliştirilmesindeki işbirliği, iki ülke ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi için geniş kapasiteler sağlamıştır. İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin maksimum düzeye çıkarılması, bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın güçlendirilmesi açısından ilham verici bir model olabilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye İran'ın batıya, İran da Türkiye'nin doğuya açılan penceresi konumundadır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye İran'ın Batı'ya, İran da Türkiye'nin Doğu'ya açılan penceresi konumundadır. Türkiye ile İran'ın güçlü ilişkiler kurmaları ve birbiriyle sıkı diyalog yürütmeleri bulundukları bölgenin, İslam Alemi'nin ve hatta tüm dünya toplumlarının yararınadır. Karşılıklı üst düzey ziyaretler ve ikili işbirliği mekanizmaları, dostluk ilişkilerimizin en önemli göstergeleridir. 2014 yılında kurduğumuz Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, bu ilişkilerin kurumsal çerçevesini güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın eş başkanlıklarında İran'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dokuzuncu Toplantısı'yla, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha güçlendirilmesi yolunda adımlar atılacaktır. Başta Filistin'de kardeşlerimizin uğradığı zulüm ve katliam olmak üzere bölgemizin huzurunu, istikrar ve güvenliğini tehdit eden sorunlar karşısında işbirliğimizi etkin bir şekilde sürdürmemiz her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Suriyeli kardeşlerimiz, ülkelerinin istikrar, refah ve güvenliği için tarihi bir fırsat yakalamıştır. Tüm bölge ülkeleri olarak kardeş Suriye halkına bu süreçte destek vermek hepimizin görevidir. İşte tüm bu hususlar, Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri son derece özel kılmaktadır" diye konuştu.

"Mutabakat zaptının imzalanması yönünde çalışıyoruz"

Bakan Işıkhan, konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ikili ticaret hacmimizin 30 milyar Dolar seviyesine ulaştırılması hedefi geçerliliğini korumaktadır. Ticari ilişkilerimiz ve karşılıklı yatırımların yanı sıra ilişkilerimizin kültürel ve insani boyutunun da güçlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin müktesebatını oluşturan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Toplantısını 9-11 Aralık 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirdik. Bu toplantıda, ekonomik işbirliğimizi derinleştirecek ve sınır ticaretimizi güçlendirecek adımların atılmasında mutabık kaldık. Bu vesileyle, İran ile 'Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği'ne ilişkin bir mutabakat zaptının, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dokuzuncu Toplantısı kapsamında imzalanması yönünde çalıştığımızı belirtmek isterim. Tüm bu üst düzey yakın temas ve mutabakatlar, İran'la ilişkilerimizin çok yönlü ve kurumsal bir çerçeveye oturduğunun diğer bir göstergesidir" dedi.